Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 bin öğretmene atama müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
Bu okulları şehrimize kazandıran MEB ve hayırseverlerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Ankara'da 7 bin 541 yeni derslikle toplam derslik sayımız 49 bin 700 ulaştırmış bulunuyoruz. Yeni dersliklerle 184 okulumuz daha tekli eğitime geçecektir. Böylece tekli eğitime geçme oranı yüzde 95'e yükselecektir.
Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye. Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz
Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında açıklama yapan MEB Bakanı Ziya Selçuk öğretmen kadro ihtiyacı ve branş sayısı için şöyle konuşmuştu;
"Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık"
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü öğretmen atamaları için çalışmalara devam ederken binlerce aday 2021'de hangi branşlardan atama yapılacağını merakla bekliyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmen branşlarında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer almıştı. Sınıf öğretmenlerini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce öğretmenliği takip etti. 2021 yılında öğretemen ataması yapılırken, bu sıralamaya atama yapılması bekleniyor. Peki 2020 yılında kaç öğretmen atandı? 2020'de hangi branştan kaç öğretmen alındı?
2021 yılı ilk aylarında atama bekleyen adaylar, 2020 yılından ençok atama yapılan branş sıralamasını araştırmaya başlandı. 2021 yılının başlarında açıklama bekleyen adaylar, atama açıklamasının hemen ardından başövuruların da yapılmasını öngörüyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...
Sınıf öğretmenliği ataması 2831,
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,
İngilizce öğretmeni ataması 1739,
Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,
İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.