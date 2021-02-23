Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 bin öğretmene atama müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Bu okulları şehrimize kazandıran MEB ve hayırseverlerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitim öğretime ayırdık. Ankara'da 7 bin 541 yeni derslikle toplam derslik sayımız 49 bin 700 ulaştırmış bulunuyoruz. Yeni dersliklerle 184 okulumuz daha tekli eğitime geçecektir. Böylece tekli eğitime geçme oranı yüzde 95'e yükselecektir.

'YENİ ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye. Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 20 BİN ÖĞRETMENE ATAMASI MÜJDESİ

Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.