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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajları!

23.04.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir'de 23 Nisan programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün, her şeyin daha şefkatli olduğunu göreceğiz" diyen Erdoğan, 2053 ve 2071 mesajları da verdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajları!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan dünyada yaşanan savaşlara dikkat çekerek "Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının kahkaha ve neşeli sesleriyle çınlamalıdır" dedi.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:

  • Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının kahkaha ve neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginlikle değil mutlulukla çarpmalıdır.
  • Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün, her şeyin daha şefkatli olduğunu göreceğiz.
  • Geçtiğimiz 20 yılda sadece eğitim sistemimizin altyapılarını tamamlamakla kalmadık.
  • Gençlerimize nasıl 2053 vizyonunu miras bırakmak için çalışıyorsak sizler için de 2071 vizyonunu tasarlıyoruz. Sizler de sizden sonraki nesillere çıtayı daha da yükselterek aktaracaksınız.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra Emine Erdoğan çocuklara hediyeler dağıttı.

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Recep Tayyip Erdoğan
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