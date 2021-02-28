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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

28.02.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirterek, "Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım."


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