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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanın 96. yılı nedeniyle yayınladığı mesajda "Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir." ifadesini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanın 96. yılı nedeniyle yayınladığı mesajda "Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim

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