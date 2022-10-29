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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı! 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu dikkat çekti

29.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında dün tanıtımını gerçekleştirdiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna vurgu yaparken "Kararlıyız" mesajı verdi. Erdoğan ayrıca bugün banttan indirilecek TOGG'a da mesajında yer verirken "Bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı! 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu dikkat çekti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim için kutlama mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanım Erdoğan mesajında iktidarları döneminde hayata geçirilenlerle ilgili açıklamalar yaptı, 2053 ve 2071 vizyonunun yanı sıra "Türkiye Yüzyılı" ile ilgili de dikkat çeken mesajlar vererek "Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde “Türkiye Yüzyılı”nı inşa etmekte kararlıyız" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun…

"99'UNCU YIL DÖNÜMÜNE KAVUŞMANIN GURUR VE HEYECANINI YAŞIYORUZ"

İşte Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı:

Aziz Milletim… Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetindeki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde bayram sevincimize ortak olan dostlarımıza da şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’le birlikte İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran kahramanlarımızı, Büyük Millet Meclisi’nin vatanperver üyelerini rahmetle yâd ediyorum. Bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum.

"MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN DE ÜSTÜNE ÇIKARMAK İÇİN MÜCADELE İÇİNDEYİZ"

Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni “muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak” için kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık.

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Türkiye’yi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik. Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye’nin, bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir.

"MİLLİ GELİRİNE ORANLA EN ÇOK İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ, MAZLUMLARIN YARDIMINA KOŞUYORUZ"

Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz, tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor. Suriye’deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz.

Milli gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak, nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, kökenine, inancına, farklılıklarına bakmadan imdadına koşuyoruz. Küresel ölçekte ülkemizin itibarını ve ağırlığını artırırken, içeride de yatırım ve kalkınma hamlelerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz.

"DOĞALGAZ KEŞFİ ÖNÜMÜZDE YENİ UFUKLAR AÇTI"

Karadeniz’de keşfini yaptığımız ve evlerimize taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğalgaz, enerji kulvarında önümüzde yeni ufuklar açtı. Savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık.

Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Birkaç gün önce yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın ev ve arsa ihtiyacını giderecek tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin temelini attık.

"BİR SATRANÇ USTASI HASSASİYETİYLE VİZYONLARIMIZIN TEMELİNİ ATIYORUZ"

29 Ekim’de de ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olan TOGG’un banttan indirilme törenini gerçekleştiriyoruz. Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde “Türkiye Yüzyılı”nı inşa etmekte kararlıyız.

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Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun! Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümü kutlu olsun!"

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Recep Tayyip Erdoğan 29 ekim cumhuriyet bayramı

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