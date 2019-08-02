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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 Ağustos'ta çifte açılış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ağustos’ta İstanbul-İzmir otoyolu ile birlikte bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'nin de açılışını yapacak.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 Ağustos'ta çifte açılış

Türkiye’nin 10’uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesinin bünyesinde 6 farklı branş hastanesi hizmet verecek. Genel hastane 308, kadın doğum çocuk hastanesi 222, kalp damar hastanesi 271, onkoloji hastanesi 254, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi (FTR) 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) hastanesi ise 100 yatak kapasiteli. Hastanede toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yatak kapasiteli çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi mevcut. 475 bin metrekare kapalı alana sahip Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz günü hasta kabulüne başladı. Hastanede ilk on beş günde bin ameliyat, 200 doğum gerçekleşti. 45 bin hasta ayaktan, 6 bin hasta ise yatarak tedavi gördü.

Hasta kabulü öncesi hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ziyaretinde şunları kaydetti: “Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle en son noktada hizmet veren, hastanın başka bir merkeze veya ile sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz. Bursa Şehir Hastanemiz de Güney Marmara bölgesinde 5,5 milyona yakın vatandaşımıza son noktada hizmet verebilecek bir hastane olarak planlandı.”

(İHA)

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