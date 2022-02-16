Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet liderinin toplantısına ilk yorum

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıl aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaret dönüşü gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla 6 muhalefet liderinin yapmış olduğu toplantıyı da değerlendirdi. 6 parti liderinin mutabakat metnini 28 Şubat'ta yayınlama kararını almalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niye 28 Şubat? Bu da garip." dedi. Erdoğan, "6 muhalefet partisinden Cumhur İttifakı ile birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı?" sorusuna da "Haşa. Öyle bir şey olur mu?" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

"OLDU OLACAK ONU DA YANINIZA ALIN"

"Bir defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini bu milletin kendisi getirmiştir. Bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor demektir. Tabii bunların bir araya gelmeleri manidar. Niye 28 Şubat? Bu da garip. Öbür taraftan HDP’yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak onu da alın yanınıza. Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz. Biz ise Cumhur İttifakı olarak; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak emin adımlarla kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmesine sebebiyet verecek adımlara fırsat vermeyiz. Zaman zaman ekonomi ile alakalı konularda yalan yanlış konuşuyorlar. Ama gerek elektrik konusunda gerek diğer konularda, bunların hiçbirine biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz ve vatandaşlarımızla geleceğe yönelik adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz."

KAPILARI NET BİR ŞEKİLDE KAPATTI

-İleride bu 6 muhalefet partisinden Cumhur İttifakı ile birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı?

"Haşa. Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez."



