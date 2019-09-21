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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi yaptığı son dakika açıklamasında, BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır'ın aday gösterildiğini duyurdu. Erdoğan ayrıca Patriot füze sistemiyle ilgili "Bu, masadan kalkmış bir konu değil" derken, F-35'lerle ilgili ise "ABD'nin tavrı adil bir uygulama değil" ifadelerini kullandı. Taksilerde sigara yasağı sorusu üzerine Erdoğan, "Şimdi yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlarda içemeyecek." dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin temel meselelere dair görüşlerimizi dile getireceğiz.

2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim.

Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ABD malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllar bu stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şu anda da aynı noktadayız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır.

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FIRAT'IN DOĞUSU...

Bizi taciz eden, bölgemizde sıkıntı veren bu terör örgütlerinden, buraları arındırmış olacağız, temizlemiş olacağız. İnancımız budur."

Şu anda bölgede zaten DEAŞ adeta yok noktasına gelmiş vaziyette. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz.

(Patriot konusu) Bu, masadan kalkmış bir konu değil.

(F-35'lerle ilgili) ABD'nin tavrı adil bir uygulama değil.

(Dünya beşten büyüktür sözleri) Bu sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın, Birleşmiş Milletler Genel Kurul üyelerinin ön koşulu olmalıdır.

TANK PALET FABRİKASI

Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma ve satma, böyle bir şey olmadığını söylüyor.

SİGARA YASAĞI KONUSU...

(Taksilerde) Haşa tam aksine. Şimdi bakıyorum aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum ayıptır diyorum. Şimdi yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlarda içemeyecek.

Ayrıntılar gelecek...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Volkan Bozkır

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