Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm büyükşehirlerimiz ile yerleşim yerleri tüm unsurları ile sorunlu bir döneme girmiştir.

Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bŞanlıurfa’daki Göbeklitepe ören yeri insanların yerleşim yeri ihtiyacı konusunda bugüne kadarki tüm tezleri değiştirecek keşiftir. Bize sadece gurur vermekle kalmıyor aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da yüklüyor.

Bugün de şehircilik konusunda en önde olmamız gerekiyor. Türkiye özellikle 2. Dünya savaşı sonrasındaki büyük nüfus hareketleri ile şehirlere akın eden nüfusu yönetmekte maalesef yeterince başarılı olamamıştır.

İstanbul Ankara İzmir olmak üzere cazibe merkezi durumundaki tüm büyük şehirlerimiz ile nüfusu artan her nevi şehirlerimizde altyapıdan bina estetiğine kadar tüm unsurlarıyla sorunlu bir döneme girmiştir.

Bu bakımdan 1994 bir dönüm noktasıdır.

Türkiye son çeyrek asırda kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Ama her dönem yeni sorunları beraberinde getiriyor.