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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 başvuru olduğunu duyurdu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm büyükşehirlerimiz ile yerleşim yerleri tüm unsurları ile sorunlu bir döneme girmiştir.

Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen, dört bŞanlıurfa’daki Göbeklitepe ören yeri insanların yerleşim yeri ihtiyacı konusunda bugüne kadarki tüm tezleri değiştirecek keşiftir. Bize sadece gurur vermekle kalmıyor aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da yüklüyor.

Bugün de şehircilik konusunda en önde olmamız gerekiyor. Türkiye özellikle 2. Dünya savaşı sonrasındaki büyük nüfus hareketleri ile şehirlere akın eden nüfusu yönetmekte maalesef yeterince başarılı olamamıştır.

İstanbul Ankara İzmir olmak üzere cazibe merkezi durumundaki tüm büyük şehirlerimiz ile nüfusu artan her nevi şehirlerimizde altyapıdan bina estetiğine kadar tüm unsurlarıyla sorunlu bir döneme girmiştir.

Bu bakımdan 1994 bir dönüm noktasıdır.

Türkiye son çeyrek asırda kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Ama her dönem yeni sorunları beraberinde getiriyor.

Çağının ötesine geçemeyen şehirler cazibesini yitiriyor. Hem tarihi hem yeni yatırımlar yapacağız.
Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan günün 24 saati sokakta huzurun olmadığı şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur. İnsanı öncelemeyen, dört bir yanında ilim irfan sanat olmayan şehrin aklı da olmaz. Kapı komşusunun halini bilmeyen bir şehir ruhunu kaybetmiş demektir. İşte bunun için bizim hem akıllı hem medeniyet sembolü şehirlere ihtiyacımız vardır.

Akıllı şehir uygulamaları her şehrin kendi imkanlarına göre değişebilmektedir. Türkiye olarak biz de kendi akıllı şehir sistemimiz için çalışmalara başladık. Akıllı şehir çalışmalarını bugün artık oldukça ileri bir düzeye getirdik. 11. Kalkınma planımızda bu konuda kapsamlı bir yol haritasına yer verilmiştir.

Akıllı şehir hizmetleriyle insanların yaşam kalitelerini nasıl kolaylaştırabilirsek, vatandaşlarımızın bu işi sahiplenme düzeyini de arttırabiliriz.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE SON SAYIYI AÇIKLADI

Bir adım attık dedik ki, çevre şehircilik bakanlığımız 100 bin sosyal konut inşasına başlayacak. Müracaatlar şu an itibariyle bitmiş durumda. Genel toplam 1 milyon 92 bin 741. Bu nereden geliyor, demek ki halkımız şu anki yönetimine güveniyor.

Söylenen neydi.. ‘Konut satışı olmuyor, konutlar satılmıyor.’ Siz güven verirseniz benim halkım senden gelip konut alır.

Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar ve özel sektörler olsun, hayata geçirilecek akıllı projelerin birbiriyle uyumlu olması şarttır. Aksi takdirde ülkemiz teknoloji çöplüğüne döner. Biz ülkemizi teknoloji çöplüğü olarak görmek istemiyorum.

Şehirlerimizdeki her yatırımın akıllı şehirler stratejisine uygun yapılmasını sağlamakta kararlıyız. Birbiriyle uyumlu altyapı konusunda gereken her türlü tedbiri almak zorundayız.

Elektronik devlet uygulamasıyla tüm sistemleri birbiriyle konuşabilir, veri alışverişi yapabilir hale getirme zorunluluğu ortaya çıktığında, daha önce yapılan yatırımların çoğu çöpe atılmıştır. Bunu bir daha yaşamak istemiyoruz.

"BAZI KAFALAR HALA 20 HATTA 70 YIL ÖNCESİNDE KALDI"

Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirlerimiz değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 hatta 70 yıl öncesinde kaldı.

Maalesef sayıları az da olsa böyle bir kesimin var. Ön yargıları parçalamanın atomu parçalamaktan zor olduğu söylenir. Ne yaparsanız yapın ne söylerseniz söyleyin değiştiremiyorsunuz.

YERLİ OTOMOBİL ELEŞTİRİLERİ

Türkiye’nin çok partili hayattan sonra teşebbüs ettiği her büyük değişimde, atılımda bu anlayışın direnişini görmek mümkündür. Türkiye’nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük. Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif ediyor? Hayır. Sadece ‘istemezük’ diyorlar.ir yanında ilim, irfan, sanat ocakları tütmeyen bir şehrin aklı da olmaz.

Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan, günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir akıllı olsa ne olur olmasa ne olur.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Bir adım attık dedik ki, çevre şehircilik bakanlığımız 100 bin sosyal konut inşaasına başlayacak. Müraacatlar şuan itibariyle bitmiş durumda. Genel toplam 1 milyon 92 bin 741. Bu nereden geliyor, demek ki halkımız şu anki yönetimine güveniyor.

YERLİ OTOMOBİL ELEŞTİRİLERİ

Türkiye'nin Otomobili gibi bir projeye bile kulp takma yarışına girenlere rastladık. Yapılana karşı çıkanlar, bunun yerine daha iyisini, daha büyüğünü mü teklif ediyor? Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi"

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