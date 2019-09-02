Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Adaletin tecellisi için fedakarca çalışan yargı mensuplarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu yıl 5. ve son defadır adli yıl açılışını yapan Yargıtay Başkanımıza hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet tarihin her döneminde üzerinde kafa yorulan tartışılan uygulama biçimleriyle gündemde olan bir konudur.

''İNSAN ADALET YERİNE ZULÜM YOLUNU SEÇİYORSA...''

İnancımıza göre insanın hayrı ve şerri doğruyu ve yanlışı seçme iradesine sahip varlık sıfatıyla diğer canlılardan ayrılması adaletin de esasını oluşturur. İnsan adalet yerine zulüm yolunu seçiyorsa bunu kendi iradesiyle yapıyor demektir.

''KANUN BAŞKADIR HUKUK BAŞKADIR ADALET BAŞKADIR''

Tarihte hep hayırla yad edilen şahsiyetler adalet konusuna büyük hassasiyet göstermiştir. Günümüzde dahi Hz. Ömer deyince aklımıza adalet geliyorsa sebebi işte budur. Kadim dönemlerden beri insan hayatının temeli olarak gösterilen adalet kavramı üzerinde daha çok düşünmemiz gereken bir dönemden geçtiğimize inanıyorum. Kanun başkadır hukuk başkadır adalet başkadır. Biz daime adaletin peşinde koşmalıyız. Dünya sistemi refah ve lüks içinde yaşayan bir kesimin cenderesi altındadır.''.

Ayrıntılar gelecek...

