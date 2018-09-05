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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 01:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, af konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Devlete işlenen suçlarda devlet affedici olabilir" dedi. Erdoğan, Suriye’nin İdlib bölgesine harekâtı konusunda "İdlib'e çok acımasız süreç işletiliyor, operasyonda katliam yaşanır. ABD Rusya'ya Rusya ABD'ye top atıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af açıklaması

Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlete işlenen suçlarda devlet affedici olabilir. Kişilere işlenen suçlarda devletin af yetkisi yok" dedi.

Olası İdlib'e operayonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İdlib'e çok acımasız süreç işletiliyor, operasyonda katliam yaşanır. ABD Rusya'ya Rusya ABD'ye top atıyor" eleştirisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşme için "Onlardan talep gelmedi benim de talebim olmayacak" dedi.

Tehditle bir yere varılamayacağını söyleyen Erdoğan, "ABD'nin hukuk dışı tavırlarını şık bulmuyoruz" dedi.

Erdoğan, "Münbiç'te iş savsaklanıyor, varılan mutabakat aynı istikamette yürümüyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan af Son dakika İdlib

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