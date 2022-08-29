Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler

Son dakika haberi: Kütahya'daki programın ardından Afyonkarahisar'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Büyük zaferin 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.

9 ay sonra seçimler var. 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum.

Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günlerini her defasında daha büyük katılımlarla, çok daha büyük coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz.

Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.

Tek parti faşizmi özlemiyle yanıp tutuşanlar, son 20 yılda olduğu gibi gelecekte de hedeflerine ulaşamayacaklar.

Afyonkarahisar Kurtuluş Savaşımızın sembol şehirlerinden biridir. Toprakları şehir kanlarıyla yoğrulmuş mübarek bir beldedir.