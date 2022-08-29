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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler

29.08.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan, "2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum" dedi. Öte yandan Erdoğan "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak" şeklinde konuştu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler

Son dakika haberi: Kütahya'daki programın ardından Afyonkarahisar'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Büyük zaferin 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.

  • 9 ay sonra seçimler var. 2023'ün bizim için yeniden bir zafer yılı olacağına inanıyorum.

  • Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günlerini her defasında daha büyük katılımlarla, çok daha büyük coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz.

  • Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak.

  • Tek parti faşizmi özlemiyle yanıp tutuşanlar, son 20 yılda olduğu gibi gelecekte de hedeflerine ulaşamayacaklar.

  • Afyonkarahisar Kurtuluş Savaşımızın sembol şehirlerinden biridir. Toprakları şehir kanlarıyla yoğrulmuş mübarek bir beldedir.

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  • Türkiye'yi kötü günlerine döndürme çabasında olanlar bizi yolumuzdan çeviremez.

  • Sizin desteğinizle, dualarınızla nice engelleri aştık, buralara geldik. Afyonkarahisar'a yaptığımız yatırımların toplam tutarı 34 milyar lirayı geçiyor.

  • Yüksek hızlı tren hattının yapımı sürüyor. 2025 yılında tamamlanmasıyla Afyonkarahisar-Ankara arası 1,5 saate, İstanbul 3,5 saate, İzmir 2 saate düşecek.

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  • Küresel krizlerden kaynaklı hayat pahalılığı karşısında üreticimizi yalnız bırakmadık.

  • 2023'te Türkiye gelecek asrına yön verecek tarihi bir seçim yaşayacak. 2023 imtihanından da alnımızın akıyla geçerek büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz.

  • Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. İmam hatip okullarımızı hedef alıyorlar. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar, umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Recep Tayyip Erdoğan

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