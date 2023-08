SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akbelen mesajı: Ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edilemez

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.10'da Külliye'de toplandı. Beştepe'de yaklaşık 3,5 saat süren önemli toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Kocaeli TMO silosundaki patlamada yaralanan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ülkemiz için eser ve hizmet üretmeyi sürdürüyoruz. Ülkemizin önündeki tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Hükümet olarak kutlu yürüyüşe hizmet edecek enerji ve inanca sahibiz. Devlet olarak altyapı ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize ve kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.

Ülke ve millet olarak ne zaman ayağa kalksak milli birliğimize kast edildiğini görüyoruz. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişime kadar nice hadiseyi akamete uğrattık.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ

(Akbelen olayları ile ilgili) Bilindiği gibi kömür santralleri Avrupa ülkelerinin en önemli kaynağı haline geldi. Ülkemizde yürütülen kampanyaların ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Kemerköy Termik Santrali'nin yeni kömür üretim için sahayı engelleme çabalarından biridir. Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten bu santral, yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu santral ülkemiz için önemli milli değer konumundadır. Yeni kömür havzalarıyla üretime devam etmesi gerekiyordu. Kömür çıkartılacak alanda kesilecek ağaçların kat be kat fazlasının üzeri kapatılan alanlara dikileceği defalarca açıklanmıştır. Biz çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor sadece işimize bakıyoruz.

Muğla belediyesi ana muhalefette. Onlara soruyorum. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bakalım açıklayın. Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler.

"HEDEFİMİZ 30 MİLYON DAHA FİDAN DİKMEK"

Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. 2023 sonu için hedefimiz 30 milyon fidan daha dikerek bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Tek gayesi ülkenin ve milletin kalkınmasına takoz koymak olanların tüm bu hakikatlerle ilgilenmediğini çok iyi biliyoruz. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız. Ülkemizin kalkınma kervanını yürütmeye odaklanırken; maşaları ve sahiplerini kendi kinleriyle baş başa bırakıyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ

Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet sandıktaki sonucu hala kabullenemiyor. Son 2 aydır yaşadığımız her olay, milletimizin verilmiş sadakası olduğunu ortaya koyuyor. Her gün bir aday çıkıyor. Vergi uzmanı oldukları için matematiği çok iyi olduğu için 39 tane vekili o yavrucaklara verdikleri için eyvah yalnız kaldık diyorlar. Kavganın skandalın kapalı kapılar ardında yapılan kirli pazarlıkların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'nin en büyük talihsizliği iş bilmez muhalefete sahip olmasıdır.

Bizim görevimiz milletin sesine kulak verip eser ve hizmetleri yapmaktır. Doğru politikalarla bu hassasiyetimizden taviz vermedik. Ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarına imza attık. Her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüterek milli geliri 1 trilyon sınırına getiriyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına her alanda refahlarını yükseltecek bir altyapı kurduk.

Ülke genelinde 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1,5 milyonunu İstanbul'da ve en kısa sürede yapmamız ertelenemez mecburiyet halini almıştır. Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projemize kısa sürede yapılan başvuru 160 bini aşmıştı. 15 Ağustos'a kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerin tamamını konteynerlere taşıyacağız.

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA YİNE BİZ İNDİRECEĞİZ"

Bugün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir. Enflasyonu yüzde 6'ya kadar düşüren de biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.

Bugün sizlerle hasbıhal etmek istiyorum. İşçisinden memuruna emeklisinden çiftçisine kadar her vatandaşımıza sesleniyorum. Öğrencisinden ev hanımına bu ülkenin omurgasını oluşturan her vatandaşımıza sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. Hem içeride yaşadıklarımız hem de bölgesel krizlerin birtakım sorunların yol açtığı sıkıntılar gelip geçicidir. Türkiye'nin gücü geçmişle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Bu dönemde hep birlikte yapmamız gereken milletin ortak değerleridir. Bunu başardığımızda önümüzde kimse duramaz. Ayaklarımızın altındaki çakıl taşlarının dikkatimizi önümüzdeki deryadan uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz. İki elin parmakları gibi kenetlenirsek hepsinin üstesinden geliriz. Her bir vatandaşımıza bugüne kadar gösterdiği sabrı için milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi dönemeci başarıyla tamamlayarak Türkiye Yüzyılı basamaklarını beraber çıkacağız.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz. Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.

İHRACATTA TEMMUZ AYI REKORU

Bu sene İDEF 23'te gurur verici gelişmeleri görmüş olduk. İmzalanan sözleşmelerin proje hacmi 56,5 milyar liradır. İDEF 23 imzalanan anlaşmalarla kendi rekorunu kırmıştır.

Temmuz ayı ihracat rakamları yakaladığımız ivmenin artarak sürdüğünü gösteriyor. İhracatımız 20 milyar 93 milyar dolar oldu. Bu rakamla en yüksek Temmuz ayı değerine ulaşmış olduk. Temmuz itibariyle son 12 aylık ihracatımız 253 milyar doları buldu. Bir diğer sevindirici gelişme orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı oranının artmasıdır. Türkiye için çalışan üreten Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Eylül ayında açıklayacağımız orta vadeli programın 85 milyonun tamamına rehberlik edeceğine inanıyoruz.

FINDIK ALIM FİYATLARI BELİRLENDİ

16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındık ihracatın ekonomimize yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite fındık için fiyat 84 lira, Levant kalite fındık için 82.5 lira olarak belirlendi. Alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerimize ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır.