Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan" diyerek meydan okudu! "Yüreğin varsa çık karşımıza, halk karar versin"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. Erdoğan'ın gündeminin başında Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan faciayla ilgili son gelişmeler vardı. Erdoğan ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti üzerinden sert sözlerle yüklendi. 2023 seçimlerini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yapmak istiyorum" diyerek şu sözlerle adaylık çağrısında bulundu: "Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza. Bırakalım kararı millet versin." Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında TÜRKEN Vakfı ile ilgili açıklamaları hakkında dava açacağını da bildirdi.
"PATLAMANIN NASIL YAŞANDIĞINI HENÜZ BİLMİYORUZ"
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Madendeki gaz izleme sensörleri 24 saat süreyle çalışmakta, oran belli bir düzeyin üstüne çıktığında alarm vermektedir. Kömür ocaklarında metan seviyesi yüzde 1'in üstüne çıktığında patlatmalar durdurulmakta, yüzde 2 oranına çıktığında personel tahliye edilmektedir. Amasra'daki ocakta yaşanan kaza öncesi kayıtlara göre havadaki metan gazının yüzde 1,5 seviyesine çıkması sebebiyle ocaktaki elektrik kesilmiştir. Maalesef saat 18.09'dan sonrasına ilişkin kayıt mevcut değildir. Nasıl olup da patlama yaşandığını henüz bilmiyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bunu öğreneceğiz. Bize düşen, bu rapor önümüze gelene kadar yapabileceklerimize bakmaktır.
"YARALILARIN YAKINLARI BİZE ŞÜKRANLARINI BİLDİRDİ"
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Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki yaralılarımızın bazılarının durumunun iyiye gittiğini biliyorum. Hastalarımızın yakınlarıyla ayrıca sohbetimiz oldu, sorularını cevaplandıralım istedim. Hepsi bize şükranlarını bildirdi. Bartın'daki hastanelerde tedavi edilen hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda.
- Kazanın meydana geldiği maden ocağı son olarak ağustos ayında denetlenmiştir. Tüm madenlerimiz gibi burası da yılda en az 4 kez denetlenmektedir.
"VERİLECEK MADDİ DESTEKLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"
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Maden kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek maddi desteklerle ilgili adımları kolaylaştıracak bir düzenleme için de ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yakınlarına bakanlıklarımız ile sendikamız toplamda 1 milyon 550 bin lira ile 1 milyon 700 bin lira tutarındaki ödemelere başlamıştır. Yakınlarından kamuda işe girme hakkı olanlarla ilgili süreçler kendi mecrasında ilerlemektedir. MEB de çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs verecek, eğitim masraflarını karşılayacaktır.
- İktidara gelirlerse hepsinin haklarını vereceklermiş. Soma'da ne yaptığımızdan haberi yok. Başbakanlığım dönemimde 1500 aileden onların çocuklarını işe yerleştirdik. Biz bunları yaptık. Sen nereden geliyorsun ya? Geriden geliyor, zaten nal toplamaya alışmış, devam ediyor. Aynı şeyi biz Soma'da yaptık, kimseyi aç, açıkta bırakmadık. Bizim ulaştığımız yere senin hayallerin bile ulaşamaz.
"DÜNYANIN HER YERİNDE MADEN KAZALARI YAŞANMAKTADIR"
- İhmali görülen kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kömür madeni kazaları yaşanmaktadır. Ülkemizde sadece kayıt tutulmaya başlandığı 1930 yılından bugüne 2014 vatandaşımız maalesef maden kazalarında şehit olmuştur. Can söz konusu olduğunda en küçük affımız, esnekliğimiz söz konusu olamaz. Birileri gibi istismar yapmıyoruz, gerçek hissiyatımızı ifade ediyoruz. Biz kadere inanan insanlarız, özellikle kaza ve kadere inanan insanlarız. Tespit edilirse suçlunun yakasına yapışacağız elbette.
ÇEKİÇLİ PROTESTO TEPKİSİ: SİLAHLA DA GELİR, ORADA ADAM ÖLDÜRÜRLER"
- Bay Kemal, önce adamlarına sahip çık. Meclis'in kürsüsüne çekiçlerle gelip telefon kırmaya yönelmesinler. Bu, ahlaki değildir; edebe, adaba terstir. Siz bunları yapadurun, ben diyorum ki parlamento Meclis içtüzüğünü süratle değiştirmelidir. Bu içtüzükle bu işler yürümez, daha çok kişiler silahla da gelir orada adam öldürürler, çekiçle gelir, telefon da kırar, başkasının kafasını da kırar.
- Putin'le son görüşmemizde mutabık kaldık. Rusya'dan gelen Türk gazıyla burada bir hub oluşturacağız, kendi ifadesiyle "Avrupa doğal gazını Türkiye'den temin edebilir" dedi.
ASGARİ ÜCRET MESAJI: SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ
- 50 milyon turiste ve 40 milyar turizm gelirine doğru giden bereketli bir turizm sezonu geçiriyoruz. Bütçe açığımızı yüzde 3,5 hedefinin altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Geçtiğimiz yıl sonu döviz kuru üzerinden ekonomimize kurulan tuzağı, aldığımız tedbirlerle bozmuştuk. Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Ocak ve temmuz ayında yaptığımız iyileştirmelerle bu konuda mesafe kat ettik. Önümüzdeki yılbaşında yeni bütçemizle birlikte daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz.
"SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İŞLERİNE GELMİYOR"
- Kamuoyunda 'sosyal medya düzenlemesi' olarak bilinen kanun, dünyanın pek çok yerinde zaten uygulanmaktadır. Ülkemizi biraz gecikmeyle de olsa bu düzenlemeye kavuşturduğu için Meclisimize teşekkür ediyorum. Artık daha fazla geciktirilmesi mümkün olmayan bir ihtiyaçtı bu kanun. Bu düzenlemeye de başta ana muhalefet olmak üzere karşı çıkanlar var, çünkü işlerine gelmiyor.
KILIÇDAROĞLU'NA 8 SAAT TEPKİSİ: HESABINI SORMAK 6'LI MASAYA VE PARTİSİNE DÜŞER
- Biliyorsunuz bu zat seçime artık ayların kaldığı bir dönemde Amerika'ya gitti. Benzin istasyonuna girmiş, orada hamburgerci varmış, hamburgerciye takılmış, 8 saat orada geçmiş. Bu görüntüleri vermek için ta oralara kadar gitmeye gerek yoktu. Burada da bir benzin istasyonunda da takılabilirdi, orada da restoranlar var. Bu gezinin bir de bilinmeyen, karanlık tarafları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika'ya gönderen partisine düşer. Bu zatın görüştüğü FETÖ iltisaklı kişilerle görüşmesinin hesabını yapmak da 6'lı masadaki ortaklarının görevidir diye düşünüyorum.
"ÇOCUKLARIMA LAF ATIYOR, AÇTIĞIM DAVALARIN HEPSİNİ KAZANIYORUM"
- Bir de vermediği görüntüler var. New York'a kadar gideceksin, TÜRKEN Vakfı'nın yurt inşaatının önünde hezeyanlar savururken hemen yakınındaki Türkevi'ni ziyaret etme ihtiyacı duymayacaksın. TÜRKEN Foundation'ın oradaki yaptırdığı binayla ilgili benim çocuklarıma laf atıyor. Oğlum yaptırmış binayı. Attığın bütün bu yalanlar, açtığım davaların hepsini de kazandım, kazanıyorum. Bununla ilgili davayı da avukatlarım açacaklar, inanıyorum ki buradan da yine inşallah bir şeyler gelecek. Çünkü yalan, ortada böyle bir şey yok.
KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK ÇAĞRISI: "HODRİ MEYDAN! ÇIK KARŞIMIZA"
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Sayın Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yapmak istiyorum: Madem kendine bu kadar güveniyorsun, öyleyse hodri meydan! Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Sorsanız Türkiye'yi yönetmeye talipler ama ortada cumhurbaşkanı adayları yok.
- Bay Kemal, senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakâr bir devrimciyim. Bunlarda öyle bir dert, niyet, hazırlık, çaba olmadığını oturuşlarından, kalkışlarından, ağızlarının çalımından, her an kaçmaya hazır ürkek ceylan tavırlarından anlıyoruz.