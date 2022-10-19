Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan" diyerek meydan okudu! "Yüreğin varsa çık karşımıza, halk karar versin"

Maden kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek maddi desteklerle ilgili adımları kolaylaştıracak bir düzenleme için de ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Yakınlarına bakanlıklarımız ile sendikamız toplamda 1 milyon 550 bin lira ile 1 milyon 700 bin lira tutarındaki ödemelere başlamıştır. Yakınlarından kamuda işe girme hakkı olanlarla ilgili süreçler kendi mecrasında ilerlemektedir. MEB de çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs verecek, eğitim masraflarını karşılayacaktır.