Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Vatanımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz!

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyeti 101. yaşını kutluyor! Ankara'da resmi törenle kutlamaların ilk adresi Anıtkabir oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyeleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TSK komuta kademesi ve birçok siyasetçiden oluşan heyet Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e geldi.
Resmi törende Atatürk'ün anıt mezarına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi:
Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır.