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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Vatanımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Vatanımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz!

29.10.2024 11:19
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'a devlet erkanı da eşlik etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı şekilde sürdürüyor" mesajını verdi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Vatanımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz!

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyeti 101. yaşını kutluyor! Ankara'da resmi törenle kutlamaların ilk adresi Anıtkabir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyeleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TSK komuta kademesi ve birçok siyasetçiden oluşan heyet Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e geldi.

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ANIT MEZARA ÇELENK BIRAKILDI

Resmi törende Atatürk'ün anıt mezarına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi:

  • Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

"VATANIN GÜVENLİĞİNİ KORUMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

  • Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır.

  • Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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