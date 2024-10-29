Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Vatanımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz!

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır.