Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: Hesaplamalar sürüyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber - Atv ortak yayınında açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Meydanlar olsun bugünkü toplantı olsun bir rehavetin olmadığı tam aksine şu anda tabanın bu işe asıldığını görüyorum. 2. turla ilgili olarak Esenler meydan mitingi de bir şeyi gösteriyor. Meydan biz hazırız bu işi kesin bırakmayacağız diyor. Yarın da Beykoz'da açık hava buluşması yapacağız. Oradaki heyecanın da yüksek olacağına inanıyorum.

Kendinden olmayana tahammül göstermeyen Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları artık rutinleşti. Bu demokrasiden ne anladığını da gösteriyor. İyiliğin karşılığını bekleyen tefecidir. Kendine 'demokrat dede' dedirtmekle demokrat olunmuyor. Kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan bir zihniyete sahipler.

"SAYIN İNCE'NİN RAHATSIZLANDIĞINI DUYDUM KENDİSİNİ ARADIM"

Sayın İnce'yi adaylıktan çekilince aramıştım .Adaylıktan çekildiğine üzüldüğümü ifade ettim. Hastalanan validesi için de geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sayın İnce'nin rahatsızlandığını duydum yine kendisini aradım. İkincide de böyle bir durum oldu ben kendisini yine aradım. Birincide olduğu gibi 'Bize düşen bir şey varsa elimizden geleni yapalım' dedim. Evde istirahatte olduğunu söyledi. Biz de insani görevimiz olarak Allah'tan şifalar diledik.



Bunlar Kılıçdaroğlu'nun başından beri ilkesiz siyaset yaptığının resmidir. Siyaseti at pazarlığına çevirdiler. Toplam oyu yüzde 1'i bile bulmayan partiler 40'a yakın vekillik aldı. Ey CHP şimdi sana ne kalıyor. Ama bizim böyle bir siyaset anlayışımız yok. Milleti kandırmaya çalışarak siyaset yapılmaz. Milletim oyunları, yapılan pazarlıkları görüyor. Sandıkta cevabını verecektir.

(Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında) Bu kişilere başbakanlıksa başbakanlık verdik, bakanlıksa verdik. Ama insanoğlu doymuyor. Bunu bizzat yaşadık. Başbakanlık görevi verdiğimiz zaat ayrılığında bir veda konuşması yapıp 'Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz' demişti. Diğeri ayrılırken benim yanımdaki arkadaşların kifayetsiz olduğunu söylemişti. 'Senin yanındakiler ne kadar kifayetli' dediğimde cevap verememişti.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kapmak için ihtiyacı var, yarım puan bir puan. Ama bunları da yakalayamıyorlar. Hepsini toplasan 1 yapmıyor. Kılıçdaroğlu'nun derdi 'Ben Cumhurbaşkanlığı koltuğunu nasıl kaparım'. 1. turda gördük İYİ Parti öbür tarafta HDP ağırlıklı olarak bu iki parti. Ama Kılıçdaroğlu o kadar güçlü bir hesap uzmanı ki bunlara 40 milletvekilliğini verdi.

"KARŞIMIZDA OLAN KOALİSYON TEK BAŞINA DEĞİL"

Karşımızda olan koalisyon tek başına değil. Dışarıda olan akıl hocaları var. Biz büyük bağımsız güçlü Türkiye'yi kurmaya çalışırken onlar bölünmüş ve güçsüz Türkiye istiyorlar. İşin en ilginç yanı bunlar paramparça olacaklar duman olacaklar. Bir kısmı veya tamamı emekliye ayrılacak. Bu iş çok ciddi bir tecrübe istiyor. Bunların uluslararası platformdaki ağırlığı ne. Zatımızı dünyadaki liderler yoğun şekilde arıyor. 'Ben törene katılmak istiyorum, törene önce gelelim' diye. Bunlar başladı. Biz de diyoruz ki 'İnşallah bu törenle ilgili pazar gününü görelim. Ondan sonra irtibatlarımızı kurarız'

Partimize oradan istifa edip de ayrılma durumunda olanlara, bunları sabıkası olan diye söylemiyorum. Partiden ayrılıp gelenlere kapımızı kapatmadık ama sabıkası olan ayrı bir şey. Bu tabanımızı da üzer. Bu kadar ihanetten sonra 'Bunlara kapıyı nasıl açıyorsunuz' derler.

"KABİNEDE KİMLER OLACAK?"

'Kabinenizde kimler olacak? Milletvekili seçilmiş isimler bakanlığa çekilecek mi?' sorusuna Erdoğan şöyle yanıt verdi:

Çok aceleci bir yaklaşım olmuyor mu? Meclisin 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Parlamentoyu geçici süreçte açmış olacağız. Milletvekilleri mazbatalarını almaya başladılar. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yakışacak bir kabinemiz olacak. Türkiye Yüzyılı ve vizyonunu sahiplenmiş kadrolarla devam edeceğiz. Her dönem kadrolarımızı yenileyerek dinamik ekiplerle yola devam ettik. Kadrolarımızı yenilemeye devam edeceğiz.

Konserler festivaller her zaman yapılmıştır yapılmaya devam ediyor. Kendi yalanlarıyla toplumu zehirliyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi. Bunlar sahtekarlıktır. Bankaya gidip parasını alamayan kim var ben böyle bir şey bugüne kadar duymadım. Bölücü faaliyetlere hizmet etmediği sürece hangi konser bugüne kadar iptal edildi. CHP Genel Başkanı korku senaryolarıyla adeta korku imparatorluğu kuruyor.

"BÜTÇEYİ NERENİN ONAYIYLA ÇIKARACAKSIN?"

Bir de vatandaşlara sms göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl bir yalan ya. Bu zat yalan vaatleriyle milleti aldatmaktan vazgeçmiyor. Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın. Meclis'te 323 Cumhur İttifakı'nda. Bütçe Komisyonu'nda ne yapacaksın. Yalan söyleme dürüst ol. Plan Bütçe Komisyonu'ndan Cumhur İttifakı destek vermezse neyi geçireceksin? Buralardan bunu geçirmen lazım. Önce bunu öğren aldatmaya kalkma. Bol keseden atıyorsun. Neymiş hesap uzmanıymış. Plan Bütçe Komisyonu ne iş yapar, Meclis ne iş yapar bunları öğren. Başkanlık sisteminde bunu hiç yapamazsın. Buralardaki Cumhurbaşkanı'nın geçirdiği kararname Meclis'e gidecek Genel Kurul'dan geçmesi lazım. Geçmediği sürece yapamazsın.

Defne'de biz bir hastane yapacağız. Defne'nin yapısı ne? Siyasal tercihler itibariyle. Yüzde 90 CHP aldı biz yüzde 8 aldık. Ama biz buna bakmadık. Sağlık Bakanıma 'Bu işin şurası burası bakmayacaksın süratle böyle bir hastane yapacağız' Kendisi 2 ayda yapacağını söyledi. Gerçekten 2 ayda bu işi bitirdi.

Kılıçdaroğlu aklınıza gelebilecek her konuda yalan söyleyebilecek biri. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen kendisidir ve yanındakilerdir. Cumhur İttifakı Cumhuriyet'in teminatıdır, endişe etmeyin.

Biz 21 yıldır ülkelerle sismik araştırmalar sondajlar yaptık. Hepsiyle de yüzde 50 yüzde 50 anlaşmalar yapmıştık ve fakat netice alamadılar. Bu sondaj gemilerinden Berat Bey'in döneminde alımlar yaptık. Kendi kendimize yeter hale geldik. Bunları elde edince biz çok daha rahat hareket eder hale geldik. Bu sondajlarla beraber doğal gazı bulduk. Rezerv çok önemli. Bizim öncelikle Karadeniz Sakarya. Şimdi Ordu ve Rize. Birisinde petrol olayı var birisinde doğal gaz. Rezervi iyi yakalayabilirsek çok farklı olacak. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de kaydırmış olduk. Gabar'da 100 bin varil günde petrol üreteceğiz. Bu muhteşem bir zenginlik. Türkiye'nin günlük üretimi 80 bin varil. Petrol aradığımız bu dağlarda zamanında teröristler kol geziyordu.

Aile ve Gençlik Bankası'na gelince. Bankamızı kurduk. Biz kaynağımızı bulduk. Meclis çalışmaya başlayınca yasal düzenlemeleri hızlıca yapacağız. Ev hanımlarına emeklilik imkanı başta olmak üzere ailelerimize farklı gelirler sağlayacağız. Yeni evlenenlere 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi sunacağız.

KONUT ARZINI ARTIRACAĞIZ

Vatandaşlarımızı fahiş kira artışlarına karşı korumak görevimiz. Yüzde 25 sınırı getirmiştik. Farklı alternatifler konusunda çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı enflasyona karşı ezdirmedik. Konut arzını artıracağız. Toplu konut yapımıyla çözümler üretiyoruz. Belediye başkanlığım döneminde kurduğumuz Kiptaş ile yüz binlerce konut inşa ettik. Ekrem efendi belediye başkanı şimdi. Sen geldiğinden beri kaç konut inşa ettin?

"KANAL İSTANBUL'DA BİR KÖPRÜNÜN YAPIM ÇALIŞMASI SÜRÜYOR"

Kanal İstanbul'un her iki tarafında yapılacak konutlar, burası rezerv alan olarak bekliyor. Avcılar sorunlu bir zemin. Bunları taşımak suretiyle. Kanal İstanbul'un her iki tarafında son derece kalite lüks konutlar yapmak mümkün. Kanal İstanbul'da temeli attım. Çok ciddi bir köprünün yapım çalışmaları sürüyor.

"ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN HESAPLAMALAR SÜRÜYOR"

En düşük emekli maaşını biz 7 bin 500 liraya çıkardık. Bu rakamı artırmanın çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor. Belirlenen süre Temmuz ayıdır. En düşük memur maaşını da 22 bin seviyesine yükseltme sözü verdik. EYT'lilerin de tüm haklarını verdik devam ediyoruz. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin hesaplamalar sürüyor. Asgari ücret komisyonunun toplanıp çalışmasıyla belirleniyor. Emeklilerimizi enflasyona karşı koruyacak adımları atacağız. Enflasyon da düşüş eğilimine girdik. Tek hanelere indireceğiz. Başbakanlığım dönemimde faizi 4,6'ya, enflasyonu 6,2'ye indirmiş bir hükümettik. Seçimin ardından piyasalarda rahatlamayı göreceğiz.



