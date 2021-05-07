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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: İlimde kıskançlık olmaz

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: İlimde kıskançlık olmaz

07.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşı çalışmaları ve yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Ülkemizdeki tüm azınlık grupları, dini cemaat liderleriyle bir araya gelerek, Türkiye'deki sıkıntıları var mı yok mu dinleme fırsatı buldum. Memnuniyetlerini duymuş olmak beni de ayrıca memnun etti. Desteklerimizi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Şimdi de Bakırköy'de Süryani cemaatine ait kilisenin temelini attık, bir yıla inşallah orayı da açacağız.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

İlimde kıskançlık olmaz. İnsanlığın sağlığıyla ilgili konuda da kimseye vermeyiz anlayışı yanlıştır. Nasıl ki Çin aşısıyla sürece başladık, Almanların üretmiş olduğu aşıdan da yararlanıyoruz. Şimdi de Sputnik V aşısı alacağız ülkemize ciddi oranda. Sonra da Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Eylül-Ekim aylarına yetiştirmeye çalıştığımız yerli aşı çalışmalarımız da var. Bunları da tüm dünyayla paylaşmaya hazırız.

MISIR'LA TEMAS

Bizim Mısır halkına yönelik tavrımız zaten çok olumludur. Tarihsel bir birlikteliğimiz var. Bir düşman değil dost olarak birlikteliğimizi yeniden kazanmak gayreti içerisindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkıyla birlikte görmek bizi üzer. Onlarla dayanışma içinde olduğunu görmek bizi üzer. Yeni süreç başladı. Görüşmelerimizi genişleteceğiz.

BAHÇELİ'NİN YENİ ANAYASA ÖNERİSİ

Görüşmelerimizde zaten pek çok meseleyi konuşuyoruz. Yeni anayasa ile ilgili de görüştük. Şu anda onlar belli bir noktaya geldiler. Bu hazırlıklarını da bize gönderdiler. Bizim hazırlıklarımız da bitmek üzere. Biz de bittiği anda kendilerine taktim edeceğiz. Sonra ortak çalışma yapacağız ardından muhalefet ve sivil toplum örgütleriyle paylaşacağız.

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