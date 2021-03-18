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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

18.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

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MHP CAMİASI VE ÜLKE İÇİN HAYIRLI OLMASI TEMENNİSİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP’nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli’ye tebriklerini iletti. Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye’yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan MHP

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