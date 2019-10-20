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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Anlaşmaya uyulmazsa devam ederiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 18:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Rize Tanıtım Günleri'nde ABD ile mutabakat için "Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Anlaşmaya uyulmazsa devam ederiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11.Rize Tanıtım Günleri programı kapsamında konuşma yaptı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili de açıklama yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz.

Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek 111 yerleşim birimini kurtardık, 1500 kilometrekarelik alanı terör örgütünün zulmünden temizledik.

Mutabakata uyulmazsa 120 saat bittiği anda biz Barış Pınarı Harekatı'nı aynen bırakıldığı yerden devam ettiririz.

Salı günü Soçi'deyiz, sayın Putin'le bunları tekrar konuşacağız.

ABD ile vardığımız mutabakat sahada elde ettiğimiz başarının diplomasi masasına yansımasından ibarettir.

Dikkat edin, terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok.

Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, son teröristi de bölgeden temizleyene dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

120 saatlik arada terör örgütü çekilmezse harekatın devam edeceğini ABD heyetine, AB ülkelerine söyledim.

Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Dersimizi çalıştık, planlarımız, projelerimiz tamam. Adımlarımızı buna göre atıyoruz.

Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı

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