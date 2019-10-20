Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Anlaşmaya uyulmazsa devam ederiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11.Rize Tanıtım Günleri programı kapsamında konuşma yaptı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili de açıklama yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin bu tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduk. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz.

Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek 111 yerleşim birimini kurtardık, 1500 kilometrekarelik alanı terör örgütünün zulmünden temizledik.

Mutabakata uyulmazsa 120 saat bittiği anda biz Barış Pınarı Harekatı'nı aynen bırakıldığı yerden devam ettiririz.

Salı günü Soçi'deyiz, sayın Putin'le bunları tekrar konuşacağız.

ABD ile vardığımız mutabakat sahada elde ettiğimiz başarının diplomasi masasına yansımasından ibarettir.

Dikkat edin, terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok.