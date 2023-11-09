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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya sert sözler: 'Ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içerisindeler'

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya sert sözler: 'Ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içerisindeler'

09.11.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden Batı'ya yüklendi. Erdoğan yaptığı açıklamada "Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden demokrasiden bahseden Batılı ülkeler İsrail'in bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içerisindeler" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya sert sözler: 'Ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içerisindeler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Batı'nın takındığı tutumu eleştiren Erdoğan "Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden demokrasiden bahseden Batılı ülkeler İsrail'in bu katliamlarını uzaktan seyrediyor" dedi.

**Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"ATEŞKES ÇAĞRISI YAPAMAYACAK KADAR ACZİYET İÇERİSİNDELER"

"Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden demokrasiden bahseden Batılı ülkeler İsrail'in bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içerisindeler. Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar.

15 KASIM'DA İSTANBUL'DA TOPLANTI YAPILACAK

Gelişmeler, Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Eşimin himayesinde 15 Kasım tarihinde İstanbul'da Devlet ve Hükümet Bakanları'nın eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek. Gazze'deki kardeşlerimiz için güçlü bir dayanışma gerçekleştirilecek.

"SESİMİZİ BUGÜN YÜKSELTMEYECEKSEK NE ZAMAN YÜKSELTECEĞİZ"

Paris'te 25 kişi öldürüldüğünde dünya liderleri birlikte yürüdü, 10 bin insan öldürüldü dünya sessiz. Çocuk ve kadın... Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada teşkilatı olarak hep birlikte sesimizi bugün yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz. "

Günün önemli manşetleri


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