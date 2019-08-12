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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 14:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla partililerin bayramını kutladı. Erdoğan mesajında, "Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz." dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban bayramı mesajında, "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.

Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız." dedi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban bayramı

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