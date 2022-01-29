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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediye Başkanı'na sitem dolu sözler: Ah Başkan ah...

29.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında salonun yeterli olmadığı hususunda AK Parti'li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na tepki göstererek, "Geliyoruz burada toplantı yapıyoruz, olmaz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca partililerin tezahuratları sonrasında "Ah Başkan ah..." şeklindeki sitem dolu sözleri de mikrona yansıdı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediye Başkanı'na sitem dolu sözler: Ah Başkan ah...

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti İl Dayanışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Toplantının gerçekleştirildiği salonla ilgili AK Parti'li Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "3500 kişilik salonun bittiği yerde toplantı burada yapılmaz. Geliyoruz burada toplantı yapıyoruz, olmaz. Başka eksikler de giderilirdi gümbür gümbür o salonda toplantıyı yapmamız gerekirdi." ifadelerini kullandı. Parti üyelerinin tezahuratları sonrası Erdoğan'ın "Ah Başkan Ah..." şeklindeki sitem dolu sözleri de mikrofona yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"3500 kişilik salonun bittiği yerde toplantı burada yapılmaz. Geliyoruz burada toplantı yapıyoruz, olmaz. Başka eksikler de giderilirdi gümbür gümbür o salonda toplantıyı yapmamız gerekirdi. Kongreye geldik, basit bir düğün salonunda yaptık. Artık AK Parti'yi lütfen bizi böyle yerlere sıkıştırmaya kalkmayın.

Bugün bizi bağrına basan Giresunlulara şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bunun rövanşını yeni salonda, şöyle yaz başlarında, büyük salonumuzda yapmamız lazım. İşin hakkını vermemiz gerekiyor. "

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"AH BAŞKAN AH..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sık sık parti üyelerinin tezahuratlarıyla kesilirken, Erdoğan'ın Belediye Başkanı Şenlikoğlu'na yönelik "Ah Başkan ah..." şeklindeki sitemi de mikrofonlara yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Giresun Recep Tayyip Erdoğan

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