Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına "2023" talimatı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

AK Parti, belediyelerdeki başarısı ile milletimizin gönlüne girmiş, oradan merkezi yönetime gelmiş bir partidir. Başarımızı artırarak sürdürmemiz şarttır.

BAŞKANLARA 2023 TALİMATI

Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar iyi destekleyebiliriz. 2024'teki seçimlere göre değil, 2023 Haziran'daki seçime göre hazırlanmanızı istiyorum.

Son seçimde CHP'ye geçen belediyelerin, şehirlerimize ne büyük maliyetler getirdiğini gördük.

Belediye başkanına gurur, kibir yakışmaz. Bir tevazu ehli olmalı. Aksi taktirde sorun katlanarak büyür. Biz neyiz ya? Kuluz kul. En sonunda gideceğimiz yer toprak. Topraktan geldik toprağa gideceğiz.

Biz her zaman ne diyoruz, bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Onun için sizlerden ricam, teşkilatlarımızın ahenk içinde çalışması için vereceğiniz emek için teşekkür ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT GÖNDERMESİ

Belediyelerin ülke yönetimine giden yoldaki önemini sadece biz görmüyoruz. Muhalefet tarafı da aynı şeyi tespit ettiği için aynı tarafa yükleniyor. Onlar eser üzerinden değil, sadece kamuoyunu algı ile yönetmek şeklinde yapıyorlar. Bu arada bir 80 bin TL daha kazandım. Adamın her lafı yalan, her lafı iftira. Her belediyenin başına bir ajans dikmişler. Yapılmamış işlerin propagandasından başka bir şey yapmıyorlar. Kağıttan gemiyi bir süre suyun üzerinde yüzdürebilirsiniz. Ama bir süre sonra batacaktır. İstanbul'da, Ankara'da bunu yaptılar. Her yerde bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları döküldü. Artık insan içine çıkacak yüzleri kalmayacaktır. Balık baştan kokar, genel başkanlarına bakarak belediye başkanlarının akıbetini ortaya koymak mümkündür. Balık baştan kokar misali, genel başkanlarına bakıp akıbetlerini kestirmek mümkündür.

"HATAY'DA, ADANA'DA YAPSANA, ELİNİ TUTAN MI VAR?"

Şanlıurfa'da çiftçiye bedava elektrik vereceğim demiş. CHP Genel Başkanı için şu örnek bile yeterlidir. CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var. Elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması. Elektriği belediyeler mi veriyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması.

"SADECE İSTANBUL'DA 15 BİN KİŞİYİ EKMEĞİNDEN ETTİLER"

Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı'nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce unutacak olmasıdır. CHP Genel Başkanı belediyelerinde tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.

Sizler duruşunuzla, işinizle bu kritik sürecin en önemli belirleyicisi durumundasınız. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olduğumuzdan, olacağımızdan şüpheniz olmasın.

Amacımız belediyelerin hizmetlerini daha etkin biçimde sürdürmelerini sağlamaktır. Tespit ettiğimiz yanlışları affetmediğimiz gibi hayata geçen güzel faaliyetleri de yakından takip ediyoruz.

SAHİPSİZ HAYVANLARLA İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI

Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın.

Ayrıntılar gelecek...