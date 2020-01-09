Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berfin Özek davasında verilen karar tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, eski sevgili tarafından yüzünde asit dökülen Berfin Özek'le ilgili de konuştu. Olay sonrası sanığın 12 yıl 18 ay hapis cezası almasına tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi:

Bir namussuz bir alçak genç kızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkemenin verdiği ceza 13 yıl. Kanunun diyorlar en yüksek oranı bu. Ben de diyorum ki; arkadaşlar siz niye kanun diyerek bize böyle cevap yolunu buluyorsunuz. Ben kanundan bahsetmiyorum. Ben haktan bahsediyorum, hukuktan bahsediyorum, adaletten bahsediyorum. Siz burada, bunları arayacaksınız. Böyle bir olay, kendi kızının başına gelmiş olsa, orada bu olayı nasıl değerlendirirsin? Kanunlara mı bakacaksın? Yoksa böyle bir adalet olur mu ona mı bakacaksın? Buradan tüm yargı dünyasına sesleniyorum. Kanunların sayfalarının arasındaki maddelere değil vicdanınızın sesine kulan verin. Adaletin tecellisini hakta hukukta arayın.

NE OLMUŞTU

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.



