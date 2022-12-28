Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'beyin göçü' tepkisi: "Her konuyu istismar ediyorlar! Karşı değiliz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Konuşmasında 'beyin göçü' ile ilgili verdiği mesajlar dikkat çeken Erdoğan, ayrıca "Ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor" diye konuştu.

"GENÇ BEYİNLERİMİZİN YURT DIŞINA ÇIKMASINA KARŞI DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Ödül alsın almasın bilim insanlarımızın tümünün ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne kattığını biliyoruz.

Ülkemiz milli teknoloji hamlesi rehberliğinden gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz siyasi bağımsızlığın teknoloji bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz.

Ülkemizde bir kesim her konuyu istismar etmekte sınır tanımıyor. Bunlardan biri de beyin göçü meselesi. Genç beyinlerimizin kendilerini geliştirmek için yurt dışına çıkmasına karşı çıkmadığımızı, tersine desteklediğimizi belirtmek isterim.

"TEKNOFEST'TE ÖDÜL KAZANAN 3 ÖĞRENCİMİZİ ANTARKTİKA BİLİM SEFERİNE DAHİL EDİYORUZ"

İhtas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde beyin göçünü tersine çeviriyoruz. Ülkemiz artık modern, gelişmiş, dünyayla yarışır bir bilim ve teknoloji ekosistemine sahiptir.

Bu yıl TEKNOFEST'te, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ediyoruz.

"BİLİME YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ"