Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'beyin göçü' tepkisi: "Her konuyu istismar ediyorlar! Karşı değiliz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Konuşmasında 'beyin göçü' ile ilgili verdiği mesajlar dikkat çeken Erdoğan, ayrıca "Ülkemiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:
Ödül alsın almasın bilim insanlarımızın tümünün ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne kattığını biliyoruz.
Ülkemiz milli teknoloji hamlesi rehberliğinden gerçekleştirdiği çalışmalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaşıyor. Biz siyasi bağımsızlığın teknoloji bağımsızlıktan geçtiğine samimiyetle inanıyoruz.
İhtas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde beyin göçünü tersine çeviriyoruz. Ülkemiz artık modern, gelişmiş, dünyayla yarışır bir bilim ve teknoloji ekosistemine sahiptir.
Bilim ve teknolojideki tüm bu başarılarda Ar-Ge harcamalarının milli gelirimize oranının binde 5'ten yüzde 1,13'e çıkmasının araştırmacı sayısının 26 binden 222 bine yükselmesinin önemli katkısı var.
Bilimsel çalışma yapan insanlarımıza verdiğimiz değer ortada. Bilime yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz.
Savunma sanayiindeki topyekûn dönüşümün anlamı, dünyanın güvenlik dengelerindeki sarsıntının artacağı önümüzdeki dönemde daha iyi kavranacaktır.