Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı, yenileme çalışmaları tamamlanan İstanbul Üsküdar'daki Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışını yaptı. Vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten güzel bir mimariyle bu camiyi Tahsin Karademir Bey inşa etti. Bunu kuran kursuyla beraber yavrularımızın, komşularımızın emrine verdi. Ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Bunlar çocuklarımızın için bir mektep olacak" dedi.

"OTURMA EYLEMİ YAPIN, BEN DE SİZİN YANINIZDA YER ALIRIM"

Erdoğan, "Buradaki bu yolların, konutların şu sıkıntılarında kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yardımcı olup, dünya huzuruyla burada yaşama imkanınıza sahip olun, bizler de bitirelim. Sizlere Kirazlıtepe'de verilen sözü burada ben veriyorum. Eğer vermezse, adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi'ne gidin orada oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu. Caminin açılışı kurdelesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kesildi.