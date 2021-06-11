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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

11.06.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara kentsel dönüşüm noktasında belediye ve bakanlığa yardımcı olunması çağrısında bulunarak "Sizlere Kirazlıtepe'de verilen sözü burada ben veriyorum. Eğer vermezse, adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi'ne gidin orada oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı, yenileme çalışmaları tamamlanan İstanbul Üsküdar'daki Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışını yaptı. Vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten güzel bir mimariyle bu camiyi Tahsin Karademir Bey inşa etti. Bunu kuran kursuyla beraber yavrularımızın, komşularımızın emrine verdi. Ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Bunlar çocuklarımızın için bir mektep olacak" dedi.

"OTURMA EYLEMİ YAPIN, BEN DE SİZİN YANINIZDA YER ALIRIM"

Erdoğan, "Buradaki bu yolların, konutların şu sıkıntılarında kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yardımcı olup, dünya huzuruyla burada yaşama imkanınıza sahip olun, bizler de bitirelim. Sizlere Kirazlıtepe'de verilen sözü burada ben veriyorum. Eğer vermezse, adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi'ne gidin orada oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu. Caminin açılışı kurdelesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kesildi.

BIDEN GÖRÜŞMESİ

Vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

(NATO Zirvesi) Bu bir NATO Zirvesi. NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yaptık, neler yapacağız, bunlar gündeme gelecek. Türkiye, NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri ele alma planımız olacak. İkili görüşmelerimiz var. Görüşmelerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la, Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Letonya, Litvanya liderleri ile görüşmelerimiz olacak. Bu sayı artar eksilmez. Böyle bir zincir, ikili şekilde görüşmeleri devam ettireceğiz.

En son görüşmemiz Biden ile olacak, ardından Azerbaycan'a geçeceğiz. Malum, önce Fuzuli'ye ineceğiz, daha sonra İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak iki ülke olarak aramızda sözleşmeyi imzalayacağız. Bu kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'da milli maçı beraber izleyeceğiz. Akabinde de Antalya'da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. Sonra da inşallah tekrar mesaimize başlayacağız.

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KARABAĞ'DAKİ MAYIN SORUNU

Oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde bunların hepsini gündeme getireceğiz. Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi olanlara "gerekli desteği verin, bu işi çözelim" diyeceğiz.

"SÜRATLE BİR TURİZM ATAĞI BAŞLAYACAK"

Şu anda 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor. Turizm noktasında bakanım olsun, ilgili bakanlarımız olsun, İngiltere ile bağlantılarımızı, Rusya'dan heyet ile görüşmeleri yapacaklar. Süratle bir turizm atağı başlayacak.

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