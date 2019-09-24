Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze.
Dünyanın bir tarafı lüks içinde hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın kol gezmesi kabul edilemez.
"ZİHNİYETİMİZİ DEĞİŞTİRME ZAMANI GELDİ"
Her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Dünya beşten büyüktür. Zihniyetimizi değiştirme zamanı gelmiştir.
"NÜKLEER GÜÇ YA HERKES İÇİN YASAK YA DA SERBEST OLMALIDIR"
Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır. Bu salondaki tüm ülkeleri adalet ve ahlak üzerine bina ettiğimiz girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum.
"SURİYE KRİZİNİ SONA ERDİRMENİN ZAMANI GELDİ"
Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Türkiye DEAŞ eylemlerinden en çok etkilenen ülkedir. Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve en büyük darbeyi vuran ülke Türkiye'dir. Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir.
"5 MİLYON SIĞINMACIYA BİZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"
Beş milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. 8 yılda 40 milyar dolar destek yaptık. Bize gelen destek şu an itibarıyla 3 milyar eurodur.
"AYLAN BEBEĞİ DÜNYA NE ÇABUK UNUTTU"
Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Aynı durum sizlerin de başına gelebilir.
Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir.
Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur.
Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. Oraya güvenli bölge inşa edebiliriz. Güvenli bölgeye mültecileri yerleştirebiliriz Kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını üç milyona kadar çıkartabiliriz.
Suriye'de sağlayacağımız istikrar ortamı komşusu Irak'ı da rahatlatacaktır.
Kıbrıs meselesi çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışıyla önemli bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. İşbirliğini ve adil paylaşımı esas olan her türlü teklife kapımız açıktır.
Libya'daki krizin bir an önce çözülmesi herkesin özlemidir.
Geçtiğimiz yıl katledilen Cemal Kaşıkçı, halen mahkeme ve yargının olayı neticelendirmemesi sebebiyle ülkemizin olayın takipçisi olacağını belirtmek isterim.
Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanının mahkemede çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine bile izin verilmemesi kanayan yara olmuştur.
"İSRAİL DEVLETİNİN SINIRLARI NERESİDİR?"
Dünyada adaletsizliğin yaşandığı yerlerden birisi İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Masum bir Filistinli kadının öldürülmesi insanları harekete geçiremiyorsa ne geçirebiliyor merak ediyorum.
İsrail toprakları durmadan büyüyor ama doymuyor. Şimdi de kalanı almanın peşinde. Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. BM kürsüsünden soruyorum İsrail devletinin sınırları neresidir?
Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.
Müslümanlar dünyada ayrımcılığa maruz kalanlar arasında ilk sırada.
Herkes için özgürlük, herkes için barış herkes için adalet.