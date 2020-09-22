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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

BM Genel Kurulu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili olarak "Ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur. Doğu Akdeniz'de hiçbir dayatmaya, saldırıya, tacize asla müsaade göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

BM Güvenlik Konseyinin yeniden yapılandırılmasından başlayarak kapsamlı ve anlamlı reformları süratle uygulamaya sokmalıyız.

Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı. Böylece, yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim 'Dünya beşten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk.

Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır.

Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız.

Bugün dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler, yaptıkları fedakarlıkla tüm insanlığın onurunu kurtarıyor.

Tıpkı DEAŞ gibi Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütünün kökünü kazıma konusunda uluslararası toplum ve bu ülkeden samimi işbirliği bekliyoruz.

Kudüs’te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor.

DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

(Doğu Akdeniz'de) Ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur.

"Doğu Akdeniz’de bir süredir yaşanan gerilimin gerisinde 'kazanan hepsini alır' anlayışıyla hareket eden ülkeler bulunuyor.

Bölgede bugün yaşanan sıkıntıların sebebi, Yunanistan ile Rum kesiminin 2003’ten beri maksimalist taleplerle attıkları tek yanlı adımlardır.

Bölge ülkelerinin haklarının göz önünde bulundurulduğu, Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz.

Doğu Akdeniz'de hiçbir dayatmaya, tacize, saldırıya asla müsamaha göstermeyeceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

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