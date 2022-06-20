HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BM Genel Sekreteri Guterres ile kritik görüşme

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BM Genel Sekreteri Guterres ile kritik görüşme

20.06.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BM Genel Sekreteri Guterres ile kritik görüşme

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

UKRAYNA KRİZİ VE TAHIL MESELESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalın'dan flaş 'Finlandiya ve İsveç' açıklamasıKalın'dan flaş 'Finlandiya ve İsveç' açıklaması
"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler
Benzin fiyatını yanlış yazınca ortalık karıştı!Benzin fiyatını yanlış yazınca ortalık karıştı!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...

Benzin yüzde 57, motorin ise yüzde 22...

Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi!

Eczanenin yerini bulamadı diye terör estirdi!

Ali Babacan'dan sert tepki: Keyfilik, kabadayılık, zorbalık...

Ali Babacan'dan sert tepki: Keyfilik, kabadayılık, zorbalık...

Kadir Şeker ile ilgili karar verildi

Kadir Şeker ile ilgili karar verildi

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Podyuma çıktı! İlker İnanoğlu yorum yapınca...

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.