SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM mesajı: Daimi üye olmanın gayretindeyiz!

Son dakika: İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin yapısı ve Yunanistan ile Ermenistan ile ilişkiler konusuna önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"DAİMİ ÜYE OLMANIN GAYRETİNDEYİZ"

"15 geçici üyenin hiçbir tesiri yok, 5 üye ülke yönetiyor. Bu 5 daimi üye dünya yöneten ülkeler konumunda. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içerisindeyiz ama şu anda almış olduğumuz bir yanıt yok. 15 tane resmi üyenin de bu konuda hiçbir şekilde bir şey yapabilmesi söz konusu değil.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Önümüzdeki yılın başında yüksek düzeyli konsey toplantısını yapacağız. Yapılan görüşmeler neticesinde önümüzdeki yılın başında bir araya gelebiliriz.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞME

Daha çok Paşinyan ile olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı ve ben bu görüşmelerde olumlu yaklaşımda buldum. Azerbaycan’ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke aynı yaklaşımı ortaya koyarak inşallah bu sorunu çözerler."