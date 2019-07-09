Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İş birliği Süreci Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Düzensiz göç baskısıyla karşı karşıyayız. Türkiye 4 milyondan faza sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar Suriyeli sığınmacılar için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Suriyeli sığınmacılar için taahhütler yerine getirilmedi. Düzensiz göç akınında Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik. Son dönemde AB’nin genişleme siyasetinin, kimi dar görüşlü popülist çevrelerce esir alındığını görüyoruz. Kıta genelinde yükselen ayrımcı ve dışlayıcı akımlar sadece Avrupa’nın iç barışını değil, geleceğini ve umut olma potansiyelini de tehdit ediyor.

(İHA)



