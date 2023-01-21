Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli mesajlar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Yatırımlarımız Bursa'ya hayırlı olsun. Bu eserlerimizi şehrimize kazandıran, bakanlıklarımızı, özel kurumlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

Diğer şehirlerimiz gibi Bursa'ya da sık sık gelip vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz.

Bursa'yı son 1 ay içerisinde 3 kez ziyaret ettik. Son olarak Togg'un üretim tesisini Bursa'mızın ve Türkiye'mizin hizmetine sunduk.

Bursa Ticaret ve Sanayi Oda'mız milletimizin yaşadığı tüm sıkıntılara, çalkantılara bizzat şahitlik etmiştir.

Siyasi istikrarın tesisi ekonomik büyüme açısından vazgeçilmezdir. Hükümetlerin ömrünün bir buçuk yılı bile bulmadığı durumlarda istikrardan bahsedilemez.

Türkiye ilk defa orta ve uzun vadeli planlar yapabilme ve bunları hayata geçirebilme kabiliyetine kavuşmuştur.