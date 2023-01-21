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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli mesajlar

21.01.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli mesajlar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Yatırımlarımız Bursa'ya hayırlı olsun. Bu eserlerimizi şehrimize kazandıran, bakanlıklarımızı, özel kurumlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

  • Diğer şehirlerimiz gibi Bursa'ya da sık sık gelip vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz.

  • Bursa'yı son 1 ay içerisinde 3 kez ziyaret ettik. Son olarak Togg'un üretim tesisini Bursa'mızın ve Türkiye'mizin hizmetine sunduk.

  • Bursa Ticaret ve Sanayi Oda'mız milletimizin yaşadığı tüm sıkıntılara, çalkantılara bizzat şahitlik etmiştir.

  • Siyasi istikrarın tesisi ekonomik büyüme açısından vazgeçilmezdir. Hükümetlerin ömrünün bir buçuk yılı bile bulmadığı durumlarda istikrardan bahsedilemez.

  • Türkiye ilk defa orta ve uzun vadeli planlar yapabilme ve bunları hayata geçirebilme kabiliyetine kavuşmuştur.

Ayrıntılar geliyor...

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Bursa erdoğan

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