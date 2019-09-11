Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanları toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor. Toplantıda, Çin'de temasları olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yer almıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin âli çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum.

Terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok önemli görüyorum.

Kanun değişikliği gereken konuları Meclis'te, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığı'nda, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir.

Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz.