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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında kritik açıklamalar

24.12.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber-Atv-A Para-ANews ortak canlı yayınında Türkiye ve dünya gündemine dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikle son gelişme, bütün vatandaşlarımızın Türk Lirasına güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımız Türk Lirasına yönelik, 'Kaybettim ama Türk Lirası'na değdi' dedi. Bu güzel bir gelişme. Türk Lirası gücünü, finansal altyapımızın sağlamlığından alıyor. Ana muhalefet ve yavruları, TL'yi bir kenara koyup dolara ve avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alıyorlar.

Bu çok ciddi bir yanlış. Merkez Bankasında başkanlık yapmış bir insanın 'Buradan taviz vermeyin. TL yine değer kaybedecektir' demesi çok yanlış. Geri adım atmaya kalktı ama onu bu millet yutmaz.

Son dönemde özellikle yurt içi ve yurt dışı bu tür hareketler rasyonel olmayan hareketlenmelerdir. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da hızlı bir şekilde TL'ye geçti. Vatandaşımızın dolarını bozdurması parasına olan güvenin en önemli göstergesiydi.

TL mevduatı saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde oldu.

Ayrıntılar geliyor...


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