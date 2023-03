Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Meral Akşener'e tepki! 'Benim adım Tayyip'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Deprem bölgesinde devam eden inşaat sürecine ilişkin bilgiler veren Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eleştirilerine de yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

50 bini aşkın ebedi aleme uğurladığımız vatandaşlarımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim inancımızda şehitler safındadır. Yakınları ile görüşüyoruz. Yakınları ile görüştüğümüzde hepsi canları yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize.

11 vilayetimizi dönüşümlü olarak sürekli ziyaret edeceğiz. Sadece şahsım değil Cumhur İttifakı olarak buraları birlikte dolaşmayı planlıyoruz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyorlar.

'850 BİN UZVUNU KAYBETMİŞ KARDEŞLERİMİZ VAR'

Biz bu adımları atarken en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi yaklaşık rakam veriyorum 850 bin burada ayak, kol bir şekilde maalesef kaybetmiş, kardeşlerimiz, evlatlarımız var. Bunların süratle protezleri vesaire yapıyoruz. Bu çalışmalar hızla devam etti. Bunların içinde bir de iki ayağını kaybetmiş, bu arada annesini babasını kaybetmiş olanlar da var. Bu rakam az değil. 850 bin.

DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASI

Toplam 27 bin 949 konutun inşasına fiilen başlamış durumdayız. Köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz. Bunlar deniz kumu falan değil. Kullanılan demirler çok farklı. Eskiden çimento torbaları gelir, oralarda karıştırarak işin harçlama usulüyle harç yapılırdı. Bakın burada harç sistemi yok. Mikserle yapılıyor. Bu mikserle yapılan şeyde de özellikle mıcırı kullanarak burada dört dörtlük yapılıyor. Hassasiyetimiz çok yüksek. TOKİ bu konularda kendini zaten ispatlamış. Buralarda zemine de dikkat ediyoruz.

AKŞENER'E TEPKİ: BENİM ADIM TAYYİP SOYADIM DA ERDOĞAN

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İYİ Parti'nin Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağı bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş.