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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2019 21:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

(Libya ile mutabakat muhtırası) Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda. Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması, ayrıca Meclisimize sunuldu. O da Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya ile mutabakat muhtırası

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