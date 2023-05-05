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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

05.05.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi liderlerin programları yoğun bir şekilde devam ediyor. Gün içinde Van ve Erzurum'da miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET'te 14 Mayıs seçimlerine ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"14 MAYIS SEÇİMİ TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

  • Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette. 14 Mayıs seçimi tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz.

  • (Mitingler) Samsun'da 120 binin üzerindeydi, bugün Erzurum 130 bin civarındaydı. Pazar günü de İstanbul mitingimizi yapacağız.

  • PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda.

14 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir.

14 Mayıs, teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir.

Ayrıntılar geliyor...

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