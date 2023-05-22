Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması: Aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sinan Bey'e şahsım adına teşekkür ediyorum. Vatanımızın bekası ile ilgili tavrımızı kendisi de çok iyi biliyor. Bu konuda asla tavizimiz olmayacak. Bu güç birliği ülkemizin faydasına olacağına inanıyorum. 450 bin mülteciyi geri gönderdik. Hedefimiz 1 milyon mülteciyi daha oradaki konutlara yerleştirmek. Bu da zaman içinde gerçekleşecek. Moskova'da yapılan Rusya, Suriye, İran ve Türkiye olarak dörtlü çalışmalar var. Bu çalışmalar çerçevesinde gündeme alınabilir. Ne kadar zamanda mültecileri ülkesine göndeririz bunlar konuşulur. Biz başından beri sığınmacıların güvenli şekilde geri gönderilmesini zaten destekliyoruz.

"ARAMIZDA PAZARLIK OLMADI"

Sinan Bey ile aramızda pazarlık kesinlikle olmadı. Tabi muhalif yapılar bu tip şeyler üzerinde spekülatif arayışlar içine girerler. Böyle talepler kesinlikle söz konusu

olmadı. Afet Bakanlığı'nın kurulması gibi bir talebi var. Metinde de yer alan böyle bir durum söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülebilecek, ilke olarak üzerinde durulabilecek konular.

Muhalefetin bu gibi linç kampanyalarına gireceği beklentimizdi. Sinan Bey duruşuyla bugünkü açıklamasıyla zaten tavrını ortaya tam manasıyla koymuş vaziyette. 28'indeki milletimin duruşu, Sinan Bey'in de duruşuyla birleşerek gerekli cevap gereken yerlere verilecektir. Linç kültürü CHP'nin ruhuna işlemiş durumda. Biz sevgi iklimi hakim olsun istiyoruz ama muhalefette böyle bir durum söz konusu değil. Böyle parmaklarla kalp işareti yapmak işi bitirmiyor.

"BUNLAR BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa'nın değişmezleri ve 66 maddesi. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz. Bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı, bu konuda da başta İlhan Aliyev kardeşim olmak üzere Türk Devletleriyle burada yaptığımız toplantımız vardı aynı şekilde bunlarda bizim yine Türk dünyası ile olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir.

Ben inanıyorum ki CHP Genel Başkanı’nın dediği gibi Suriye’nin Kuzeyi’nden askerleri çekerseniz hem güvenli olmaz hem göçler daha da artar. Kılıçdaroğlu’nun yapmak istediği Türkiye bir Boraltan Köprüsü utancını yaşasın istiyor. Bizi Ruslar öldürmesin, Ermeniler öldürmesin siz öldürün demişlerdi ya. Şimdi de benzer bir şeyi CHP’nin çaldığı bu kara lekeyi biz Karabağ’ın kurtuluşunda temizledik. Biz bu meselede başından beri insani, İslami ve vicdani duruş sergiledik. Bir Alman kalkıkta Suriyeliyi alıyorsa, ABD alıyorsa biz neden yapmayalım.

14 MAYIS GECESİ

(Yavaş ve İmamoğlu'nun seçim gecesi yaptığı açıklamalar) 14 Mayıs gecesi yapılanlar utanç verici bir tablo. Vatandaşın gözünün içine baka bakan aynen genel başkanları gibi bunlar da yalan söylüyorlar. Ellerindeki veriye göre yaptılar ama ellerindeki veriler yanlış. Sandık verileri doğrudur. Ama işin içinde CHP yöneticileri varsa yalan da vardır. Panikle ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteydiler. Baktılar ki kaybediyorlar hemen yalana sarıldılar. CHP'de kaybetmenin pek çok bahanesini bulurlar ama kendilerinde bulmazlar.



