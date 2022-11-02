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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! EYT, asgari ücret, Togg'un fiyatı, ÖTV indirimi...

02.11.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. En çok merak edilen konularda soruları yanıtlayan Erdoğan, vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeleri duyuruyor. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de 2 adet Togg otomobil istediğini açıkladı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? EYT'de son durum ne? Togg'un fiyatı ne zaman belli olacak, ÖTV indirimi olacak mı? İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar! EYT, asgari ücret, Togg'un fiyatı, ÖTV indirimi...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV/A Haber/A Para ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalar yapıyor. Milyonları ilgilendiren konularla alakalı soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Togg'daki bütün mühendislerle, işçilerle, 1300 kişi... Onlarla bir fotoğraf çektirdik. Ardından fabrikayı gezdik, fabrikada her şey robotik. İnsan bunu görünce iftihar ediyor. Bu günlere ulaştık. Fiyat filan şimdiden başladılar sormaya. Aceleci olmayalım. Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre adımımızı atacağız.

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TOGG'DA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız. Bir elektrikli araç var önümüzde, bunu özellikle teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek, önemli bir maharet olacak. Temmuz ayıyla birlikte zaten ÖTV indirimi yapılmıştı.

Aliyev '2 araç da ben istiyorum' dedi.

Togg, 4.8 saniyede 0'dan 100 km'ye ulaşabiliyor. Yani o kadar seri.

HASTANELER VE SAĞLIKTA SON DURUM

20 yıldır Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparken çıkıyor diyor ki bir tane fabrikanız var mı? Eline diline dursun ya. Bu kadar fabrikalar açtık, bu kadar hastaneler yaptık... Kendisi SSK'dayken, hastanelerde ölüleri bunlar rehin aldılar.

Sen SSK'da genel müdürlük yaptın. Ben Kasımpaşa'da doğup büyüdüm. SSK Ok Meydanı Hastanesi'ne muayeneye gelirdik. Oralardaki kavgalar gürültüler... Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zaman o hastaneler rezaletti. Bir arkadaşımızın eşi o hastanede doğum yaparken öldü ve vermediler. Rehine aldılar. Olur mu? Oldu. Biz bunları o dönemde yaşadık. Kılıçdaroğlu, utanmadan sıkılmadan şehir hastanelerimize laf atıyor. Utan utan, gurur duy be. Biz sağlıkta devrimi gerçekleştirdik. Eğer biz bu yatırımları yapmamış olsaydık pandemiden çok büyük hasarla çıkardık. O yatırımlar çok daha az zayiatla çıkmamıza fırsat verdi. Yatırımlarımız devam ediyor. 4 ana unsur üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Biz bunlarla yola çıktık. Arkasından ulaşım, enerji, tarım, dış politika... Bunlarla işi güçlendirdik.

TAHIL KORİDORU

Her ikisiyle de görüşmeyi arzu ettiğimizde 24 saat olmadan görüşüyoruz. Putin ve Zelenskiy'le bu görüşmeleri yapıyoruz ve aldığımız bilgilerle, bir diğeriyle bunları müzakere etme fırsatı buluyorum. İkisinden de olumsuz bir yaklaşım almadım. Bizden talepleri oldu, biz bunlara elimizden geldiğince olumlu yaklaşımla cevap verdik. Onlar da hiçbir zaman bize ters yaklaşmadılar. Örneğin Putin... Ben Prag'da kiminle görüşüyorsam aleyhine konuşuyor, ben de diyorum ki yanlış yapıyorsunuz. Siz böyle bir tavır sergilerseniz o da kendini ezdirmeden bu şekilde tavrını koyacaktır. Bana yapılsa ben de gereği neyse yaparım. Aradım, 12'den itibaren tahıl koridorunu açtılar. Örneğin dedi, Cibuti, Somali, Sudan burada insanlar açlıktan ölüyor. İlk etapta buralara tahıl naklini yapalım.


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