Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında sert sözler! 'HDP'ye verilen her taviz Kandil'e verilmiştir'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Deprem bölgesinde devam eden inşaat sürecine ilişkin bilgiler veren Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eleştirilerine yanıt verdi. Erdoğan, altılı masaya da sert eleştirilerde bulundu ve "HDP'ye verilen her taviz Kandil'e verilmiştir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

50 bini aşkın ebedi aleme uğurladığımız vatandaşlarımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim inancımızda şehitler safındadır. Yakınları ile görüşüyoruz. Yakınları ile görüştüğümüzde hepsi canları yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize.

11 vilayetimizi dönüşümlü olarak sürekli ziyaret edeceğiz. Sadece şahsım değil Cumhur İttifakı olarak buraları birlikte dolaşmayı planlıyoruz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyorlar.

'UZVUNU KAYBEDEN 850 KİŞİ VAR'

Biz bu adımları atarken en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi yaklaşık rakam veriyorum 850 burada ayak, kol bir şekilde maalesef kaybetmiş, kardeşlerimiz, evlatlarımız var. Bunların süratle protezleri vesaire yapıyoruz. Bu çalışmalar hızla devam etti. Bunların içinde bir de iki ayağını kaybetmiş, bu arada annesini babasını kaybetmiş olanlar da var. Bu rakam az değil. 850.

DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASI

Toplam 27 bin 949 konutun inşasına fiilen başlamış durumdayız. Köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz. Bunlar deniz kumu falan değil. Kullanılan demirler çok farklı. Eskiden çimento torbaları gelir, oralarda karıştırarak işin harçlama usulüyle harç yapılırdı. Bakın burada harç sistemi yok. Mikserle yapılıyor. Bu mikserle yapılan şeyde de özellikle mıcırı kullanarak burada dört dörtlük yapılıyor. Hassasiyetimiz çok yüksek. TOKİ bu konularda kendini zaten ispatlamış. Buralarda zemine de dikkat ediyoruz.

AKŞENER'E TEPKİ: BENİM ADIM TAYYİP SOYADIM DA ERDOĞAN

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İYİ Parti'nin Genel Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müsvettesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş o da konuşuyor. Bizim hastanalerle ilgili attığımız adımları, temelleri küçümsüyor. Bakan Kurum kardeşimle konuştuk 'Bazı eksikliklerimiz de olsa buna müdahale ederiz' dedi. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et. Beni kendinle uğraştırma.

'MUHALEFET BELEDİYELERİNDEN KİMSEYİ GÖREMEDİM'

Bu muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Ben deprem bölgesinde oralarda gerçekten muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Muhalefet her zamanki gibi suistimal üzerine hareket ediyor. Fakat partimizin bütün büyükşehir ve ilçe belediyeleri istisnasız şu anda deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular. Burada çalışıyorlar. Çadır kentler kuruyorlar, konteyner kentler kuruyorlar, prefabrikler kuruyorlar. Bütün bu çalışmaları 7/24 ekipleri oralarda kurarak bu şekilde sürdürüyorlar. Yemek, su, A'dan Z'ye. Bugün bile hala benim askerime 'burada yoklar' diyorlar. Elinize dilinize dursun. Bizim şu anda askerimiz, polisimiz, jandarmamız hepsi oradalar. Bu askere böyle ihanet olur mu? Ey muhalefet, size askerime, polisime, güvenlik görevlilerime hakaret etmekle ekmek çıkmaz. Avucunuzu yalarsınız. Bizim muhalefetimiz çok konuşur ama hiçbir iş yapamaz.

'TSK MİLLETİN EMRİNDEDİR'

Ana muhalefetin başındaki zat Demirtaş'ı, Apo'yu kurtarmaktan bahsediyor. Diyarbakır'daki o insanımızı öldürenler, Demirtaş'ın talimatıyla sokaklara dökülüp onları öldürmediler mi? Şu anda Meral Hanım da içinde olmak kaydıyla birlikte altılı masa, şu an yedili oldular. Benim milletim bu ihanet şebekelerine 14 Mayıs'ta yol vermeyecek. Gereken hesabı da soracaktır. TSK milletin emrindedir, ihanet şebekelerinin değil.

'MASADAKİLER BİRBİRLERİNE YAN GÖZLE BAKIYOR'

Her şeyden önce HDP'ye verilecek her taviz, PKK'ya, Kandil'e verilmiş demektir. Aylar önce masanın altında bir yedinci ortak var demiştim. Belki birileri kaale almadı. Ama yedinci ortak şu anda tam manasıyla ana muhalafetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu. Dikkat edin partisinde veya parti genel merkezinde ziyaret değil. Korktu. Ne yaptı? Parlamentodaki odasında ziyaret etti. Meral Hanım. Esip gürlüyorsun. Hani kumar masası? Hani noter? Ne oldu sana? Niye geri vitese taktın da dönüp masaya oturdun? Masadakiler birbirlerine şimdi yan gözle bakıyor. Bak dağılma başladı. Nitekim bugün bize de belediye başkanı Manavgat'ın, bir hanımefendi, geniş bir katılım yaptılar. 'Biz artık bu terör örgütüyle beraber olanlarla yürümeyiz' dediler. Aynı şekilde bir milletvekili bizzat ayrıldığını açıkladı. Zaten insanı en çok oran şey belirsizliktir. Yedili masa henüz hiçbir şey yapmamış olmasına rağmen şimdiden yorgundur, bitiktir. Karşımızda kaybedilenler kulübü gibi bir masa var.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Erdoğan bu ülkeye hizmetkar olmaktan başka ne yaptı? Şu anda terör örgütleriyle olanlarla sen yan yanasın. Cumhurbaşkanı adayı da oldun. Sonunda seni bir yere koymadılar. Şimdi kalktın Cumhurbaşkanı adayı oldun. Aday olmak suretiyle de acaba seni yanlarına alacaklar mı almayacaklar mı işte onun için de senin de kapını çaldılar. Belki bu akşam görüşmeleriniz devam ediyor, bilemem. Belki buradan sana da bir şeyler çıkar mı bunun gayreti içindesin. Çünkü her gelene 20 sana, 10-15 sana. Bay Bay Kemal şu anda hepsine bir şeyler dağıtıyor. Ne vereyim abime dediğimiz o. Bunu açık bir şekilde yapıyor. Benim milletim acaba hesap sormayacak mı? Bu millet hesapların en güzelini sorar.

Caddelerde bütün o kamyonların önü nasıl kesiliyor? Nasıl bunlar bombalanmak suretiyle o insanlar öldürülüyordu. Bütün bunlara karşı biz gereken dersi Cudi'de verdik, Gabar'da verdik. Bütün buralarda gereken dersi vererek bunları sindirdik. Hala da aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Buyrun terörist başlarıyla şu anda parlamentodaki uzantısı terör örgütünün uzantısıdır. HDP'yi kim nereye nasıl çekiyor? Şu anda da ana muhalefetin başı bunlarla bir ortaklık kurmak suretiyle parlamentoda bunların yerini garanti altına almak gayreti içerisinde.

'AİLE KURUMUNUN KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZDİR'

Bu bir kumar. Bu oyuna gelmemek gerekir. Bu konuda kimin ne dediğine bakmıyoruz. Aile kurumunun korunması bizim önceliğimizdir. Bu konuyu en açık şekilde savunduk. Özgürlük adıyla LGBT gibi sapkın hayat tarzlarının toplumumuza empoze edilmesine rıza gösteremeyiz. Sapkın akımlarla sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kadınların haklarında bizim verdiğimizi CHP kendi iktidar döneminde vermemiştir.

Gençlere her zaman güvendim. Göreve geldiğimizde yaş sınırı 30'du. Biz ilk etapta 25'e indirdik. Sonrasında da 18'e indirdik. 18'i seçme seçilme yaşı yaptık. CHP veya diğerleri neden yapamadı? Çünkü biz gencimize inanıyoruz. Bugün de gençliğimize Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu emanet ediyoruz.

'AK PARTİ 'BEN' DEĞİL, 'BİZ' PARTİSİDİR'

Ülkede demokrasiye samimiyetle sahip çıkan, parti içinde de demokrasiyi en şaffaf şekilde yürüten AK Parti'dir. 6 binin üzerinde aday adayı için temayül yoklamaları yapıldı. Bu da partimize ilginin göstergesi. Bu dönemde de milletvekili listemizde bir takım yenilenmeler olacaktır. Her bir bakan arkadaşımız en iyi hizmet edeceği yerden aday olacaktır. AK Parti 'ben' partisi değil, 'biz' partisidir. Biz bu bayrak yarışını aday olsalar da olmasalar da sürdüreceğiz. Bu konuyu da önümüzdeki hafta içinde bir neticeye bağlayacağız.

Biz 20 yıldır 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz yılın 28 Ekim'inde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla seçim kampanyamızın ilk fişeğini atmıştık. Deprem nedeniyle kimse vur patlasın çal oynasın bir kampanya yapamaz, yapmamalıdır. Siyasette artık Erdoğan stili olarak kabul edilen bir tarz var. Nedir o? Yüz yüze, gönül gönüle ilişki. Seçim çalışmalarımızı bu şekilde yürüteceğiz. Halkımız sessiz ama derin bir seçim kampanyası sürecini yaşayacak.