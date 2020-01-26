Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 2020 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz.

Türk Hava Yolları Afrika'ya 58 noktaya uçuş düzenliyor.

Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz.

Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 16 milyar dolara çıktı. 50 milyar dolara çıkaracağız.

Bu zirve ülkelerimiz için sıçrama tahtası olabilir.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da size her türlü desteği vereceğiz. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi uzun süredir 4 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu rakam önemlidir ancak yeterli değildir. Bu rakamı 5 milyar dolara çıkarma kararı aldık.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının adımını attık.

