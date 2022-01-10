Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özkoç'un partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ihlal eden isnatlarda bulunduğu belirtildi.

Özkoç'un, Erdoğan'a yönelik açıklamalarının mesnetsiz ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde olduğu ifade edilen dilekçede, şu değerlendirmeye verildi:



"Cumhurbaşkanımız, 40 yılı aşkın var olan bir yapının terör örgütü olarak ilan edilmesi ile devletten ve toplumdan tasfiyesi edilmesi mücadelesine liderlik etmiş ve çok önemli başarılar elde etmiştir. Bu nedenle FETÖ, Cumhurbaşkanımıza büyük bir husumet beslemektedir. Bu husumetin bir yansıması olarak 15 Temmuz darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemiştir. Bu husus, kesinleşen Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyası ile sabittir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, mağduru olduğu bir örgütün faili olarak gösterilmeye çalışmaktadır, ki bu nitelikteki iddiaların akıl ve mantıkla kabil-i telif olmadığı açıktır."

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi liderliği ve mücadelesi sayesinde silahlı terör örgütü PKK'nın da bitme noktasına geldiği kaydedilen dilekçede, bu nedenle örgütün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu husumetin, örgüt elebaşları ve mensupları tarafından sık sık dile getirildiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FETÖ ve PKK'ya karşı mücadele ve kararlılığının, toplumun her kesimi tarafından takdir edildiğine dikkat çekilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:



"Bugün terör örgütlerinin egemen olmadığı, özgür ve bağımsız, bütünlüğünü muhafaza etmiş bir ülkede yaşıyorsak, bunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı mücadelesinin payı büyüktür. Cumhurbaşkanı'mızı, canı pahasına mücadele ettiği terör örgütlerinin parçası veya yardımcısı olarak göstermek açık bir iftiradır ve kişilik haklarına ağır bir saldırıdır. Kaldı ki adı geçen kişi, bu nitelikteki kışkırtıcı açıklamalarını artık alışkanlık haline getirmiştir. Geçmişte de benzeri mesnetsiz ve kışkırtıcı açıklamalar yaparak TBMM'de gerginliklerin fitilini ateşlemiş ve nahoş görüntülerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Hakaret kastı, yoruma mahal bırakmayacak şekilde ortadadır. Dava ve şikayet konusu söz ve eylemlerinin, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında himaye edilmesi mümkün değildir. Çünkü bu hürriyetlerin sağladığı yetkiler açıkça kötüye kullanmış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kişilik haklarını ihlal ederek, ifade hürriyetinin sınırlarına tecavüz edilmiştir. Sonuç olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılması talep edilmiştir. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçede ise 250 bin lira manevi tazminatın tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir." (AA)

