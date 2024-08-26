Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP milletvekili Tuncay Özkan'a manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tuncay Özkan'a açtığı davayı, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu. CHP'li milletvekili Özkan, muhalefet için "Gösteriş müptelası elitistler" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Seni sarayın züppesi seni!" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın davayla ilgili şu açıklamada bulundu:

"CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur."