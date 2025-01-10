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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Suriye tepkisi: Şoku hala atlatamadılar, hazmemediler!

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Suriye tepkisi: Şoku hala atlatamadılar, hazmemediler!

10.01.2025 15:22
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki yeni dönem üzerinden CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP lideri Özgür Özel ve partisine art arda sorular yöneltip "Bunlara cevap veremezler" diyen Erdoğan ayrıca "Sayın Trump dahil tüm dünya liderleri Türkiye'nin artan etkisini, başarılarını konuşuyor ama muhalefet bunu görmüyor" mesajıyla dikkat çekti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Suriye tepkisi: Şoku hala atlatamadılar, hazmemediler!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Suriye'de yaşanan son gelişmeler vardı. Muhalefeti hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eski genel başkanlarının Esed sevgisinin ardında farklı nedenler vardı ama yeni başkanlarının niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"31 MART'TA YAŞANAN YOL KAZASINI İLK FIRSATTA TELAFİ EDECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Milletin rotasından sapmadık, Türkiye'ye hizmet etme tutkumuz eksilmedi. 2001'den beri bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. El ele vererek 31 Mart'ta yaşanan yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz.

  • 22 yıl öncesinin Türkiye'si ile günümüzün Türkiye'si arasında devasa farklar var. Merkez Bankası'nın rezervlerini 27,5 milyar dolar ile devralmıştık. Aralık ayı itibarıyla Merkez Bankası rezervleri 163,5 milyar dolar ile rekor kırdı.

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MUHALEFETE YÜKLENDİ: İSİMLER DEĞİŞSE DE HİZMET VE YATIRIM DÜŞMANLIĞI DEĞİŞMİYOR

  • Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete karşı elde etmiştir. Muhalefet bize köstek olmasaydı çok daha büyük başarılara imza atardık, ülkemiz çok daha farklı noktada olurdu. Muhalefette isimler değişse de zihniyet, hizmet ve yatırım düşmanlığı değişmiyor. Bunlar çalışmayı sevmiyor, bunlar tembel.

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"CHP, ŞAM'DAKİ MÜTTEFİKİNİ KAYBETMENİN ŞOKUNU HALEN ATLATAMADI"

  • 8 Aralık'ta muhalifler Şam'ı fethetti, Suriye'nin özgürleşmesi bizi de mutlu etti. PKK ve DEAŞ, Suriye'deki istikrarsızlıktan beslendi. PKK ve DEAŞ'ı yabancılar palazlandırdı. Esad, Suriye'yi uyuşturucu üretim çiftliğine dönüştürmüştü. CHP tarafında ise bir matem havası var. Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin şokunu halen atlatamadılar. CHP Suriye'de ülkemize müzahir bir yönetim olmasını sindiremiyor. Eski genel başkanlarının Esed sevgisinin ardında farklı nedenler vardı ama yeni başkanlarının niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz.

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ÖZGÜR ÖZEL VE CHP'YE ART ARDA SORULAR: BUNLARA CEVAP VEREMEZLER

  • Halep kalesine asılan Ay yıldızlı sancak CHP'ye niye dokunuyor? Türkiye için yapılan dualar sizde neden hazımsızlık oluşturuyor? Emevi camiindeki dualara tepki göstermelerinin asıl sebebi nedir? Mazlum Suriye halkı ile alıp veremediğiniz nedir? Haktan, hukuktan bahsederken niçin belediye başkanlarınızın hukuk tanımazlıklarına sesinizi çıkarmıyorsunuz? Açıkça ırkçılık yaptığını, hukuku çiğnediğini itiraf eden başkanınızla ilgili bir açıklamanız olacak mı sayın Özel?

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Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Tanju Özcan'dan CHP'ye sitem: Bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, bu partinin öz evladıyım Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Tanju Özcan'dan CHP'ye sitem: Bana kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, bu partinin öz evladıyım

MUHALEFETE 'TRUMP' GÖNDERMESİ

  • Türkiye zincirlerinden kurtuldukça gücünü kullanıyor. Sayın Trump dahil tüm dünya liderleri Türkiye'nin artan etkisini, başarılarını konuşuyor ama muhalefet bunu görmüyor.

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  • 'Türkiye yüzyılını' mutlaka inşa edeceğiz. Kadrolarımız arasında küskünlüğe yer yok. Millete yakınlığımızı canlı ve taze tutacağız. Gün bugündür düsturu ile çalışın. Rehavete kapılma lüksümüz yok. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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