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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'af' çıkışı: Arkadaşlarıma talimatı verdim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu. Son dakika haberine göre, Erdoğan 'genel af' tasarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor' dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak 'af' çıkışı: Arkadaşlarıma talimatı verdim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan konuşmasında, '(FETÖ) Terör örgütünün diğer kurumlarımızdaki uzantıları gibi adalet teşkilatımızdaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Kazıdık demiyorum, kazıyoruz. Daha var' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Adalet sistemi ülkemize yakışmayacak şekilde hizmet vermeye çalışıyordu. İzbe binalara mahkum edilmiş bir yargı dünyamız vardı. Mahkemelerde dosya yığılmalarıın önüne geçtik. Bakanlık personel sayısını artırarak mahkemelerin çalışmalarını kolaylaştırdık, adaletin hızlanmasını sağladık. Adalet teşkilatımız FETÖ'nün aldığı kurumların başında geliyor. 15 Temmuz'da yargı içindeki terör örgütü mensuplarının çok önemli rolü oldu.

Tüm dünyaya göğsümüzü gererek Türkiye'nin demokrasi destanını anlatabiliyorsak, bunu hakim ve savcılarımızın 15 Temmuz'da gösterdiği dirayete borçluyuz. Terör örgütünün diğer kurumlarımızdaki uzantıları gibi adalet teşkilatımızdaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Kazıdık demiyorum, kazıyoruz. Daha var.

Ölçüsü hukuk ve adalet olmayanların yargı sisteminde yeri yoktur. Yargıda yasa dışı örgütlenmelere izin vermeyiz.

Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur.

Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım.

Bu ülkenin her bir vatandaşı, adliye kapısından girdiğinde hukuk önünde hakkını alacağını biliyorsa, işte o zaman hep birlikte huzur-u kalple hayatımıza devam edebiliriz.

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AF AÇIKLAMASI

Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim.

Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Hakim ve savcılarımız tecrübleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir.

ULUSLARARASI ADALETSİZLİK

Terör örgütlerinin cirit attığı Suriye'den ülkemize yönelik tehditler görmezden gelindi. ABD yönetiminin ülkemize yönelik tutumları da aleni bir adaletsizlik örneğidir. Bir terör örgütünün elebaşı ve mensuplarını korumakla kalmayıp, başka terör örgütünü de güçlendiriyor. Daha başka ülkeler de var. Biz küresel adalet çağrımızı dile getiriyoruz. BM'de Dünya 5'ten büyüktür diyerek insanlığın sesi olduk. Suriye krizinin insani yükünü Türkiye üzerine yıkanlar burada da bir adaletsizlik örneği sergiliyorlar. Bu çarpıklık sürdürülebilir değil. Biz kendimizle birlikte mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz. Bölgesel ve küresel değişimin ayak sesleri görmezden gelinmeyecek kadar güçlenmiştir. Türkiye bu süreçten alnının akıyla çıkacak.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
af istemiyoruz reisim. hakedenin cezasını layıkıyla çekmesini istiyoruz. geçmişteki pek çok örnek de gösterdi ki, af ile çıkanların %80'i kısa süre içinde başka suçlar ve mağdurlar yaratıp tekrar içeri giriyorlar.
Reis papaz gitti bir de gazeteci olayı çıktı ne olacak böyle milliyetçilik ayaklar altında kimlerin sayesinde ??
Yani af geliyor seçimden önce ...
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