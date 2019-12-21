Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek yolumuza devam ediyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız.

çeyrekteki yüzde 0,9 pozitif büyüme ile ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır.

Ana muhalefetin başındaki zat Kanal İstanbul için ’yapamazsınız’ diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıyoruz ve çalışmaya en kısa sürede başlayacağız” dedi.

Ayrıntılar gelecek...

