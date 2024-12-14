SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net Suriye mesajı: 'Türkiye bölgenin kilit ülkesi'

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. umhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor, bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor" dedi. Erdoğan, "Suriye'de halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Esad kuyruğunu kıstırıp kaçmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Konuşmanın hemen başında, pazartesi günü Isparta'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.
Bizim kongrelerimiz gördüğünüz gibi düğün gibidir, toy gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Bu salonu dolduran kardeşlerimin nezdinde tüm Erzurum'un vefakar insanlarına muhabbetlerimi, selamlarımı gönderiyorum.
Erzurum'daki her değer bizim milli değerimizdir. Şiirimizin en büyüklerimizden Nefi bizim değerimizdir. Erzurumlu şairler bizim milli değerimizdir. Erzurum Kongresi'ne katılarak canlarını hiçe sayan bütün delegeler bizim milli değerimizdir. Onları bugün bir kez daha yaad ediyorum.
20 bin kişilik stadın yapımına yakında başlıyoruz. Ondan sonra bütün iş icraatta olacak, koşacaklar ve kendilerinden de şampiyonluk bekleyeceğiz.
Bütün bunlara rağmen Türkiye bir istikrar adası olarak takdir topluyor, kilit ülke kimliğiyle öne çıkıyor. Yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Süreci başarıyla yönettik.
Bir de bu dönemde 6 Şubat depremlerini yaşadık. Sadece depremin ekonomiye etkisi 104 milyar dolar. Diğer krizlerin de ekonomimize bazı olumsuz yansımaları oldu. Biz şunu biliyoruz: Bu sorunların tamamı gelip geçicidir.
Bazı güçlüklerimiz olsa da Türkiye'yi hiç olmadığı kadar huzurlu, güzel günler bekliyor. Milletçe biraz daha sabredersek, hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.
Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti. 61 yıllık zulmün, katliamın ardından Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne neden olan Esed kuyruğunu kıstırıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı muhteşem bir zafere imza attı.
Şehirlerde yıllar sonra insanların yüzü gülüyor. Suriyeli mazlumlar 13 sene kendilerine kol kanat geren Türkiye'ye teşekkür ediyor, dua ediyor. Ay-yıldızlı al bayrağımız, özgür Suriye bayraklarıyla yan yana.