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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net Suriye mesajı: 'Türkiye bölgenin kilit ülkesi'

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net Suriye mesajı: 'Türkiye bölgenin kilit ülkesi'

14.12.2024 15:48
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Son dakika haberi: AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşananlara değinerek muhalefete yüklendi. Türkiye'nin bölgenin kilit ülkesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Suriye’de bir halk devrimi gerçekleşti. Esed kuyruğunu kıstırıp bir gece içinde Şam’dan kaçtı. Birileri ise buna bile tahammül edemiyor. Akla ziyan komplo üretiyorlar." diye konuştu. Erdoğan, bölgedeki yangının ise Türkiye'ye sıçramasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net Suriye mesajı: 'Türkiye bölgenin kilit ülkesi'

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. umhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor, bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor" dedi. Erdoğan, "Suriye'de halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Esad kuyruğunu kıstırıp kaçmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

  • Konuşmanın hemen başında, pazartesi günü Isparta'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

  • Bizim kongrelerimiz gördüğünüz gibi düğün gibidir, toy gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Bu salonu dolduran kardeşlerimin nezdinde tüm Erzurum'un vefakar insanlarına muhabbetlerimi, selamlarımı gönderiyorum.

  • Erzurum'daki her değer bizim milli değerimizdir. Şiirimizin en büyüklerimizden Nefi bizim değerimizdir. Erzurumlu şairler bizim milli değerimizdir. Erzurum Kongresi'ne katılarak canlarını hiçe sayan bütün delegeler bizim milli değerimizdir. Onları bugün bir kez daha yaad ediyorum.

  • Erzurum'un kimliği de bugün aşınma tehlikesiyle karşı karşıyadır, bunu unutmayın. Yeniden üreterek geleceğe taşırsak kültürel devamlılığı gerçekleştirebiliriz. Bunun yolu Erzurum, zengin kültürünü diri tutmaktan geçiyor. Erzurum'un irtifa kaybına gönlümüz razı gelmez.

"ERZURUM 2025 YILI TURİZİM BAŞKENTİ SEÇİLDİ"

  • Erzurum'u dünyaya açmamız, tanıtmamız lazım. Gayretlerimiz neticesinde Erzurum, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Dadaşıyla bu güzel şehir bu vesileyle inşallah tüm dünyaya tanıtılacak.

20 BİN KİŞİLİK YENİ STAD

  • 20 bin kişilik stadın yapımına yakında başlıyoruz. Ondan sonra bütün iş icraatta olacak, koşacaklar ve kendilerinden de şampiyonluk bekleyeceğiz.

  • Türkiye'nin etrafında çok kritik hadiseler vuku buluyor. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'deki katliamları... Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor. Elbette tüm bunlardan biz de etkileniyoruz. Komşunun ev, yanarsa ya alevi ya dumanı mutlaka size de ulaşır.

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"TÜRKİYE BÖLGENİN KİLİT ÜYESİ"

  • Bütün bunlara rağmen Türkiye bir istikrar adası olarak takdir topluyor, kilit ülke kimliğiyle öne çıkıyor. Yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Süreci başarıyla yönettik.

  • Bir de bu dönemde 6 Şubat depremlerini yaşadık. Sadece depremin ekonomiye etkisi 104 milyar dolar. Diğer krizlerin de ekonomimize bazı olumsuz yansımaları oldu. Biz şunu biliyoruz: Bu sorunların tamamı gelip geçicidir.

  • Bazı güçlüklerimiz olsa da Türkiye'yi hiç olmadığı kadar huzurlu, güzel günler bekliyor. Milletçe biraz daha sabredersek, hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.

  • Muhalefetin başını çektiği bir kısım dönemsel şikayetleri abartarak sürekli karamsarlık aşılıyor. Rüzgar gülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Milletin kazanmasına, ülkenin kazanmasına bile tahammülleri yok. AK Parti kaybetsin de gerekirse Türkiye batsın diyorlar. Cehalet paçalarından akıyor. Dünyada ne olup bittiğini zaten bilmiyorlar. Ezberlerinin esiri olmuşlar.

"SURİYE'DE HALK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİ"

  • Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti. 61 yıllık zulmün, katliamın ardından Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne neden olan Esed kuyruğunu kıstırıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı muhteşem bir zafere imza attı.

  • Şehirlerde yıllar sonra insanların yüzü gülüyor. Suriyeli mazlumlar 13 sene kendilerine kol kanat geren Türkiye'ye teşekkür ediyor, dua ediyor. Ay-yıldızlı al bayrağımız, özgür Suriye bayraklarıyla yan yana.

  • Birileri ise buna bile tahammül edemiyor. Akla ziyan komplo üretiyorlar. Neymiş Suriye halkının arkasında emperyalist varmış. Burunlarının ucunu göremeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar, güya Suriye'deki büyük oyunu çözüveriyorlar.

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  • CHP bir türlü öz eleştiri yapmıyor. Neden son ana kadar Esed denilen zalimin reklamını yaptıklarını, neden Esed'den medet umduklarını millete izah edemiyorlar. Açıkçası biz de merak ediyoruz ne oldu Baas düşünce, CHP'nin hayalleri de mi suya düştü? Baas kaybedince CHP'de mi kaybetmiş oldu. Rahatsızlıklarını çıkıp açıklasınlar.

ÖZEL'E TEPKİ: "BUNU BELEDİYE BAŞKANLARINA SÖYLE"

  • Sayın Özel ilk defa doğru bir cümle kurdu. Suriyelilerin dönüşünün zaman alacağını ikrar etti. Bunu Özel mülteci düşmanlığı yapan kendi belediye başkanlarına söylemeli. Bunu yapmadıkça söylediği doğru sözlerin kıymeti olmaz. Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Kardeşlik ve komşuluk görevimizi yerine getirdik. insanlık sınavından alnımız ak, başımız dik çıktık. İşte bugün Şam Büyükelçiliğimizi hayata geçireceğiz.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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