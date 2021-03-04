Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına canlı bağlanarak il başkanlarına ve yönetimlerine hitap etti. Partisinin il kongrelerinin tamamlanmasının ardından ilk kez yeni il başkanlarına hitap eden Erdoğan, kongre süreçlerinin salgın şartlarına rağmen gayet başarılı geçtiğini kaydetti. Partinin kuruluşundan bu güne görev alan herkesi kongrelerde görmekten büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Bundan sonraki tüm çalışmalarımızı da bu arkadaşlarımızla omuz omuza yürüteceğiz" dedi. 'YENİ BİR GÖNÜL SEFERBERLİĞİ İLE BAŞLIYORUZ' Kendisini partinin, parti kadrolarının hatta milletin üzerinde görenlerin yanlış yerde olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti'de kadim dava dışına hiç kimse ve hiçbir şey vazgeçilmez değildir. Bu anlayışla 2023'e kadar kesintisiz sürece yeni bir gönül seferberliği ile başlıyoruz. 81 vilayette ulaşmadık, yüreğine dokunmadık tek bir insanımızı bırakmayacağız. Ancak bunu başardıktan sonra vatandaşlarımızın sandıkta bize sahip çıkacaklarından emin olabiliriz. Aksi takdirde partimizin ve ülkemizin yaşayacağı sıkıntıların vebalinin altından kalkamayız" dedi.

'KARŞIMIZDAKİ İTTİFAK, TEL TEL DÖKÜLMEYE BAŞLADI' Dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinin sorumluluklarını daha artırdığını işaret eden Erdoğan, "Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları; siyasi, sosyal, ekonomik sorunların başına musallat edilmesi nedeniyle hep kaçırmıştı. Bu defa da aynı oyunun sergilenmeye çalışıldığını biliyoruz. Ama inşallah bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar. Hep söylediğimiz gibi AK Parti Türkiye'nin son 18 yılına damga vurmanın yanında 2023'e ve 2053'e doğru giden süreci inşa edecek partidir. Milletimizin Türkiye'yi emanet edeceği, yatırım ve üretim konusunda güvendiği bir başka parti yoktur. Yeni yönetim sistemimize geçmemizle birlikte, yolumuza Cumhur İttifakı'yla devam ediyoruz. Milletimizin yarısından fazlasının desteğiyle yürüdüğümüz bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı. Biz büyük güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusuna ilkeli ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdürdükçe inşallah milletimizden aldığımız desteği de artıracağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE CHP'YE YER YOKTUR' CHP'nin her geçen gün taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık batağında daha fazla battığını kaydeden Erdoğan, "CHP artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak elbette bu partinin gerçek yüzünü göstermek, yalanlarını ve iftiralarını ortaya dökmek için kendilerini muhatap alıp, cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Fakat emin olunuz Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz. İktidar yolunu darbede, vesayette, dış destekte hatta ülkesinin başına gelecek felaketlerde gören bir anlayış elbette çökmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı. 'TÜRKİYE'Yİ ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYA KAVUŞTURACAĞIZ' Erdoğan, iktidarda olmalarına rağmen reform gündemine en sıkı kendilerinin sarıldığını belirterek, "Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin demokratik, ekonomik ve demokratik çehresini tümüyle değiştiren parti biziz. AB üyelik sürecini de vesile ederek milletimizin beklentisi olan hak ve özgürlükleri genişleten düzenlemeleri hayata geçiren de biziz. Son 2-3 yıldır yaptığımız reformlar dahi başlı başına destandır" diye konuştu.