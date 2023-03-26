Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesi mesajı! 'Amacımız bir yıl içinde bölgeyi ayağa kaldırmak'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Amacımız bir yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır.

Dağıttığımız çadırlarla, kurduğumuz konteyner kentlerle, prefabrik yapılarla geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.

Ölen canları geri getiremeyiz. Onun dışında yıkılan her şeyi telafi ederek bu felaketin yaralarını saracağız.

