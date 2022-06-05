HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Bazen üslubumuzu sertleştirebiliyoruz, bunun tek sebebi...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Bazen üslubumuzu sertleştirebiliyoruz, bunun tek sebebi...

05.06.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazen üslubumuzda sertleşmek durumunda kalıyoruz. Bu sertliğin tek sebebi mesuliyletlerimizin gereğini yerine getirme kaygısıdır." dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Bazen üslubumuzu sertleştirebiliyoruz, bunun tek sebebi...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"BİZİM HAKKIMIZDA SÖYLENEN HER YALANA İNANMAYI BEKLEYEN BİR KISIM VAR"

AK Parti istişare ile kurulmuş ve istişare kültürünü yaşatmış bir partidir. En büyük istişareyi de milletimizle yapıyoruz. Değerlendirme sonucu ortaya çıkan tabloyu milletimize aktarmanızı bekliyorum. Böylece 2023'e daha iyi hazırlanırız.

Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Bizim hakkımızda söylenen her yalana inanmayı bekleyen bir kısım var.

Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal değiştirmeye çalışanlar her dönemde vardı. Ama bu kadar cüretkar değillerdi.

"BU SERTLİĞİ TEK SEBEBİ..."

Bazen üslubumuzda sertleşmek durumunda kalıyoruz. Bu sertliğin tek sebebi mesuliyletlerimizin gereğini yerine getirme kaygısıdır. Meydanı boş bulup herkesi ite kakarak yol almaya çalışanlarına eyvallah demek bize yakışmaz.

İçeride hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirecek, insanlarımızı hepsini özgürlüklere kavuşturacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu fakir kendini bildi bileli değişmedi ve değişmeyecek. Allah ömür, millet de yetki verdikçe yolumuza böyle devam edeceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

NATO'nun genişlemesi konusunda beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyiz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soylu: Kılıçdaroğlu'na Allah fırsat vermesinSoylu: Kılıçdaroğlu'na Allah fırsat vermesin
İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? Bakan Koca duyurdu: 4 kişinin de test sonucu...İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? Bakan Koca duyurdu: 4 kişinin de test sonucu...
İstanbul'da büyük panik! Hemen harekete geçtilerİstanbul'da büyük panik! Hemen harekete geçtiler
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Türkiye maçının ardından sosyal medya karıştı!

Türkiye maçının ardından sosyal medya karıştı!

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Ümraniye'de ortalık savaş alanına döndü

Ümraniye'de ortalık savaş alanına döndü

O kentte oteller doldu! Akın akın geliyorlar

O kentte oteller doldu! Akın akın geliyorlar

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.