SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Bazen üslubumuzu sertleştirebiliyoruz, bunun tek sebebi...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"BİZİM HAKKIMIZDA SÖYLENEN HER YALANA İNANMAYI BEKLEYEN BİR KISIM VAR"

AK Parti istişare ile kurulmuş ve istişare kültürünü yaşatmış bir partidir. En büyük istişareyi de milletimizle yapıyoruz. Değerlendirme sonucu ortaya çıkan tabloyu milletimize aktarmanızı bekliyorum. Böylece 2023'e daha iyi hazırlanırız.

Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Bizim hakkımızda söylenen her yalana inanmayı bekleyen bir kısım var.

Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal değiştirmeye çalışanlar her dönemde vardı. Ama bu kadar cüretkar değillerdi.

"BU SERTLİĞİ TEK SEBEBİ..."

Bazen üslubumuzda sertleşmek durumunda kalıyoruz. Bu sertliğin tek sebebi mesuliyletlerimizin gereğini yerine getirme kaygısıdır. Meydanı boş bulup herkesi ite kakarak yol almaya çalışanlarına eyvallah demek bize yakışmaz.

İçeride hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirecek, insanlarımızı hepsini özgürlüklere kavuşturacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu fakir kendini bildi bileli değişmedi ve değişmeyecek. Allah ömür, millet de yetki verdikçe yolumuza böyle devam edeceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

NATO'nun genişlemesi konusunda beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyiz.



